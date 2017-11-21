الشرطة لمشجعي وستهام: 999 لـ «الطوارئ» فقط!

لندن (أ ف ب)

حذرت الشرطة مشجعي وستهام يونايتد من الاتصال بالرقم 999 المخصص لخدمات الطوارئ للشكوى من فريقهم الذي يقدم موسماً مخيباً جداً في الدوري الإنجليزي، حيث يقبع حالياً في المركز الـ 18.

وبدأ النادي اللندني الأحد مشواره مع مدربه الجديد الإسكتلندي ديفيد مويز بخسارة على يد مضيفه واتفورد صفر-2 في المرحلة الـ 12.

وعين مويز «54 عاماً» في السابع من الشهر الحالي مدرباً لوستهام خلفاً للكرواتي سلافن بيليتش الذي أقيل من منصبه بسبب النتائج المخيبة للفريق هذا الموسم، وآخرها في المرحلة السابقة على أرضه من ليفربول (1-4).

وأمل وستهام الاستفادة من خبرة مويز الذي أصبح رابع أكثر المدربين خوضاً للمباريات في تاريخ الدوري الممتاز «500» بعد مواطنه الأسطورة اليكس فيرجسون والفرنسي ارسين فينجر وهاري ريدناب، لكن البداية لم تكن مشجعة لمدرب إيفرتون ومانشستر يونايتد وريال سوسييداد الإسباني وسندرلاند سابقاً.