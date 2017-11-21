دبا الفجيرة يفسخ عقد سياو بالتراضي

فيصل النقبي (دبا الفجيرة)

قررت إدارة دبا الفجيرة الاستغناء عن خدمات البرازيلي سياو - 35 عاماً، عبر فسخ العقد بالتراضي بعد توصية فنية من مواطنه باولو كاميلي مدرب الفريق، والتي أكدت أن الفريق ليس بحاجة لخدمات اللاعب الفنية في هذه المرحلة.

وشارك اللاعب في مشواره القصير مع النادي في 7 مباريات في دوري المحترفين وسجل هدفين، وفي مباراتين في كأس الخليج العربي وسجل خلالهما هدفين ليصل رصيده إلى 4 أهداف، وهو ثاني هدافي الفريق بعد السنغالي ديالو صاحب الأهداف الخمسة.

ويعتبر البرازيلي سياو عميد اللاعبين الأجانب في دوري الإمارات، حيث يقضي موسمه الثامن في الدوري، فقد خاض 118 مباراة في الدوري وسجل 57 هدفاً بقمصان الشباب والأهلي قبل الدمج واتحاد كلباء وأخيراً دبا الفجيرة. وأشار جمعة حمدان العبدولي مشرف الفريق إلى أن القرار فني من الدرجة الأولى، وقال: «نتقدم بالشكر إلى اللاعب، على المجهود الذي قدمه معنا في الفترة الأخيرة، ونتمنى له التوفيق في مشواره القادم مع أي فريق ينتقل له».

وعن أسباب القرار قبل فتح باب الانتقالات الشتوية، وإنْ كانت هناك مشاكل من أي نوع بين الطرفين، قال العبدولي إن القرار اتخذ لمصلحة الفريق بالتشاور مع الجهاز الفني، وقال: «ليست هناك أي مشاكل من أي نوع بيننا واللاعب، ونحن نقدر للاعب الفترة التي قضاها معنا، ونتمنى له التوفيق، والفريق قادر على تكملة ما تبقى من مباريات قبل الانتقالات الشتوية بثلاثة أجانب، ونحن لعبنا أمام شباب الأهلي بنفس العدد من الأجانب وقدمنا مباراة جيدة».