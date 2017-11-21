جابر يقترب من العودة إلى بني ياس

عبدالله القواسمة (أبوظبي)

قطع يوسف جابر، لاعب بني ياس، شوطاً كبيراً في رحلة العلاج من الإصابة بتمزق في العضلة الأمامية، خلال مشاركته مع «السماوي» في تمهيدي الكأس، وغاب عن أول ثلاث جولات بدوري الدرجة الأولى، أمام دبا الحصن واتحاد كلباء والفجيرة، وتبدو فرصته ضعيفة للظهور في لقاء الذيد يوم الجمعة المقبل، في انتظار التقرير النهائي للجهاز الطبي، على أن يعود رسمياً بداية من لقاء الجولة الخامسة أمام العربي يوم 8 ديسمبر المقبل.

وأكد عبدالجليل المرزوقي مدير فريق بني ياس، أن طموح «السماوي» في مباراته الأخيرة أمام الفجيرة العودة بالنقاط الثلاث، إلا أن الفريق أهدر العديد من الفرص الكفيلة بحسم النتيجة، مشيراً إلى أن التعادل أمام أحد الفرق المرشحة للصعود إلى دوري الأضواء، والذي يقوده مارادونا أحد أساطير اللعبة، هو أمر إيجابي، وأفضل بكثير من الخسارة، لافتاً إلى أن فارق النقطتين الذي يفصل بني ياس عن الصدارة ليس كبيراً، حيث يملك الفريق القدرة على تذليله في المواجهات المقبلة، وأولها الذيد في الجولة الرابعة.

وكان بني ياس استأنف تدريباته أمس الأول تحت قيادة الصربي جوران وبحضور اللاعبين، باستثناء يوسف جابر، وتتابع إدارة شركة كرة القدم التدريبات يومياً، مع التركيز الكبير على إبقاء الروح المعنوية للاعبين في أعلى معدلاتها دائماً.