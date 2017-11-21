عبدالمنعم الهاشمي: كأس «نائب رئيس الدولة» وفاء لرمز الإبداع

أمين الدوبلي (أبوظبي)

أكد عبدالمنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجو جيتسو، أن إطلاق بطولة تحمل اسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لمسة وفاء لرمز من رموز الإبداع والتميز في تاريخ الإمارات، مشيراً إلى أنه سيتم تخصيص جائزة مالية كبيرة للأندية أصحاب المراكز الأولى، وستقام الجولة الأخيرة من مسابقتها كل عام في دبي، مجدداً ثقته بأن كل عناصر الإبهار والقوة والمتعة سوف تتوفر في منافسات البطولة الوليدة، التي تحظى بمتابعة كبيرة على المستويين الإعلامي والجماهيري. وأوضح الهاشمي في حوار مع «الاتحاد»، أن إنجازات الجو جيتسو القارية والعالمية لا تنطوي على أسرار، ولكنها منطقية إذا علمنا أن هذه الرياضة يقف خلفها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بالدعم والتوجيه والمتابعة، خصوصاً أن استراتيجية الاتحاد من البداية تتجاوز مفهوم الرياضة لبناء الأجيال الجديدة، وتعزيز قيم الانضباط والشجاعة والتحمل والصبر والإبداع والثقة بالنفس لدى أبناء الشعب الإماراتي، فضلًا عن تقديم نموذج رياضي ناجح للدولة خارج الحدود على المستويات الإقليمية والقارية والعالمية، واحتلال مكانة مميزة على قمة المشهد الرياضي العالمي، خصوصاً أن الإمارات أبدعت في الكثير من المجالات، وتميزت بالجرأة في المبادرات الإنسانية والعلمية والتكنولوجية والاقتصادية والتربوية، وأبهرت العالم الحديث بلمسة راقية في تنظيم واستضافة الأحداث الكبرى، وبالتالي تستحق أن تكون قبلة عالمية لإحدى الرياضات.

وتحدث عن فصل الشباب من الرياضة وتشكيل هيئة مستقلة للإشراف على الرياضة تابعة لمجلس الوزراء قال: «إنه قرار يصب في مصلحة التخصص والاحترافية ويعكس مدى اهتمام الدولة بالرياضة التنافسية على مستوى البطولة، وفي حقيقة الأمر أنه يخاطب المعنيين بهذا القطاع، ويبعث لهم بعدة رسائل، منها أنه بالإمكان تحقيق أفضل مما كان، وأن الطموح في الإنجاز الرياضي أكبر من الواقع، وأن شعار الدولة يتجاوز شعارات الأندية، والكيانات المحلية، وأن المسؤولية كبيرة على كل المنتسبين لهذا القطاع في الارتقاء به، ليواكب نهضة بلادنا في باقي المجالات الأخرى».

وبخصوص اختيار يوسف يعقوب السركال رئيساً لهيئة الرياضة قال: «السركال رجل رياضي، يملك خبرات طويلة، وله باع كبير في العطاء، ويمكنه أن يشكل منظومة عمل تجمع بين عمق الرؤية، وإرادة التطبيق، والابتكار في طرح الأفكار لمواجهة التحديات، واتحاد الجو جيتسو سوف يقف معه بكل قوة لدعم مساعيه الرامية للنهوض بالرياضة»، مشيراً إلى أن تجربة الجو جيتسو في الدولة التي كانت حلماً محلياً قبل بضع سنوات، وأصبحت واقعاً ملموساً يحظى بتقدير واحترام العالم تحت أمر كل الراغبين في التطوير. وقال: «الطريقة المثلى بالنسبة لنا لدعم السركال في مهمته الجديدة هي تعزيز الانتصارات والإنجازات القارية والعالمية، وإتاحة الفرصة أمام كل الراغبين في النجاح للاستفادة من تجربتنا القصيرة في الزمن، العميقة في المضمون، والسخية في المردود، كما أننا مستعدون للتعاون المباشر مع الهيئة في كل مشروع يخدم رياضة الدولة.

وأردف الهاشمي:«إذا كنا نظن أن السركال يملك عصا سحرية، ولديه شيفرة النهوض السريع بكل الرياضات فنحن نظلمه، لأن منظومة الرياضة بشكل عام تحتاج إلى إعادة نظر على مستوى التشريع، والتطبيق، والممارسة في الإدارة الرياضية، وحتى على مستوى طريقة إفراز الاتحادات وتشكيلها، فإنها عليها الكثير من المأخذ، لأننا