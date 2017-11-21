الوصل يحرز لقب بطولة الدولة لتتابعات «الضاحية»

دبي (الاتحاد)

أحرز فريق الوصل لقب بطولة الدولة الفرقية لتتابعات اختراق الضاحية للفئة الأولى، التي أقيمت بممشى حديقة الخوانيج بدبي، وجاء فريق الحمرية في صدارة فرق الفئة الثانية، حيث سمح لكل نادٍ بالمشاركة بفريق واحد مكون من 3 لاعبين في كل فئة عمرية «لاعبين مواطنين إضافة إلى لاعب واحد وافد» أو المشاركة بـ 3 لاعبين مواطنين في كل مرحلة عمرية.

وقطع فريق الوصل الذي يضم المراحل العمرية الأربع «الرجال والشباب والناشئين والأشبال» المسافة في زمن قدره 2.18.44.43 ساعة، ومثّل الفريق كل من اللاعبين أحمد علي ربيع، ولوكاس سبستيان، وماجد محمود إسماعيل، وبروت اسيول، ومحمد نايل أحمد، وعبد العزيز جمال، وكونور دراج، وحماد سهيل الغفلي، وحميد عبد الله علي، ومحمد مصطفى غلامي، وإبراهيم أسليماني، ومحمد عيسى جعفر.

أما على صعيد الفئة الثانية «ب»، فقد جاء فريق الحمرية في المركز الأول محققاً زمناً قدره 2.18.44.65 ساعة، وضم الفريق كلاً من اللاعبين سعيد جمال عيسى، وسيف عبيد جمعة، وعمر طه حسين، ومنصور عبيد غانم، وعلي سالم صولان، وعمر عبد الناصر الحمادي، وفيصل أحمد سالم، وماجد عبيد غانم، وسالم خالد سالم، وجمعة راشد المريوعي، وايشيتو جونفا، وتامر سعيد الشامسي.

واحتل فريق حتا المركز الثاني بزمن قدره 2.27.53.01 ساعة، وتبعه في المركز الثالث فريق البطائح وزمنه 2.35.50.16 ساعة، ثم فريق الظفرة في المركز الرابع وزمنه 2.37.01.81 ساعة.