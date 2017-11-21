الشارقة يواجه الدحيل في افتتاح «آسيوية اليد» اليوم

دبي (الاتحاد)
يخوض فريق الشارقة لكرة اليد في الحادية عشرة والنصف صباح اليوم بتوقيت الإمارات، الواحدة ظهراً بتوقيت الهند، أولى مبارياته في بطولة الأندية الآسيوية التي انطلقت أمس، بمدينة حيدر آباد الهندية، وتأتي المواجهة الأولى ضمن المجموعة الأولى أمام فريق الدحيل القطري على أن يلعب مباراته الثانية أمام النفط الإيراني بعد غدٍ، ويختتم مباريات الدور الأول أمام مسقط العُماني يوم 26 الجاري.
كان الاتحاد الآسيوي أجرى تعديلاً على مباريات البطولة بعد انسحاب فريق النور السعودي حامل لقب النسخة الماضية، والذي كان من المفترض أن يلعب في المجموعة الأولى مع الشارقة والدحيل، والنفط الإيراني ومسقط العماني، فيما تضم المجموعة الثانية سيرفيس الهندي والأهلي القطري وراكور الأوزبكي والنجمة البحريني والشرطة العراقي.
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