الشارقة يواجه الدحيل في افتتاح «آسيوية اليد» اليوم

دبي (الاتحاد)

يخوض فريق الشارقة لكرة اليد في الحادية عشرة والنصف صباح اليوم بتوقيت الإمارات، الواحدة ظهراً بتوقيت الهند، أولى مبارياته في بطولة الأندية الآسيوية التي انطلقت أمس، بمدينة حيدر آباد الهندية، وتأتي المواجهة الأولى ضمن المجموعة الأولى أمام فريق الدحيل القطري على أن يلعب مباراته الثانية أمام النفط الإيراني بعد غدٍ، ويختتم مباريات الدور الأول أمام مسقط العُماني يوم 26 الجاري.

كان الاتحاد الآسيوي أجرى تعديلاً على مباريات البطولة بعد انسحاب فريق النور السعودي حامل لقب النسخة الماضية، والذي كان من المفترض أن يلعب في المجموعة الأولى مع الشارقة والدحيل، والنفط الإيراني ومسقط العماني، فيما تضم المجموعة الثانية سيرفيس الهندي والأهلي القطري وراكور الأوزبكي والنجمة البحريني والشرطة العراقي.

وخاض الفريق الشرقاوي تدريباته مرتين على صالة البطولة، فيما حرص الجهاز الفني على اصطحاب اللاعبين لصالة البطولة أمس لمتابعة مباراة الدحيل والنفط الإيراني أمس من أجل التعرف إلى طريق أداء الفريقين، في الوقت الذي حضر الجهاز الإداري للفريق، الاجتماع الفني أمس الأول وتم تسجيل اللاعبين الأجانب الأربعة، وهم إسلام حسن ومحمد إبراهيم من الأهلي المصري ويحيي خالد لاعب الزمالك، مع التونسي سليم الهدوي لاعب الفريق، بالإضافة إلى قائمة اللاعبين المواطنين التي تضم 12 لاعباً، هم محمد عبدالله وخالد سعيد وأحمد هلال وإبراهيم القرص وفراس محمد وضاحي محمد ومبارك عبدالله ومحمد التميمي وبلال مال الله وخليفة سلطان وأحمد بدر.