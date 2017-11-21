بني ياس يحلق بلقب الشباب

أبوظبي (الاتحاد)

اختتمت بصالة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك فعاليات بطولة أبوظبي للشباب تحت 20 سنة والبراعم تحت 15 للمبارزة وخصص اليوم الأخير لمسابقات الشباب في أسلحة المبارزة الثلاث الشيش «الفلوريه» وسلاح السيف العربي «السابر» وسيف المبارزة «الايبيه»، بمشاركة أكثر من 130 لاعباً.

واقتسم لاعبو بني ياس ومركزي دبي والعين أكاديمية «ام كي اف ايه» ألقاب مسابقات البطولة للفئتين، ففي الفئة العمرية أشبال تحت 15 سنة فاز الواعد عبد الله أهلي لاعب مركز دبي بالمركز الأول في سلاح الفلوريه، متغلباً على منافسه عبد الرحمن الحوسني لاعب الشارقة بنتيجة كبيرة 15 - 6، وحل كل من عبد الله العطار لاعب مركز دبي وعلي المخمري لاعب الوحدة في المركز الثالث.

وفي مسابقة سلاح السابر، نال اللقب رياض بارباخي لاعب مركز العين، بتغلبه على الشيخ علي القاسمي لاعب مركز المهارات الحديثة بنتيجة 15 - 9، وحل كل من عبد الرحمن الحوسني «الشارقة»، وعبد الله أهلي لاعب مركز دبي في المرتبة الثالثة، وفي مسابقة سلاح «الايبيه»، أكد لاعبو أكاديمية «ام كي اف ايه» سيطرتهم على المسابقة، بفوز قدوس باتيفادا باللقب وحل زميله طاهر خان وصيفاً.

وفي مسابقات الشباب تحت 20 سنة، أكد حمد الجلاف لاعب نادي بني ياس تفوقه، ونال اللقب بفوزه على زميله عبد الرحمن فتحي بنتيجة 15 - 8 وجاء عمار البلوشي لاعب مركز العين ومبارك البلوشي لاعب نادي بني ياس بالمركز الثالث، أما في مسابقة سلاح السابر، فقد أكد خليفه العبري أنه على راس قائمة اللاعبين في هذا السلاح بعد فوزه باللقب على حساب علي المرزوقي لاعب نادي الشارقة بنتيجية 15 - 6 في مباراة قوية سيطر فيها العبري صدارته.

أما آخر المسابقات والتي خصصت لسلاح الايبيه، فقد شهدت منافسات شرسة ليخطف اللقب عبدالرحمن فتحي لاعب بني ياس بعد فوزه على سيف لشكري لاعب مركز دبي بنتيجة 12 - 11 في مباراة قوية، ونال كل من خالد بالسلاح وفيليب سيلفا لاعبا أكاديمية «ام كي اف ايه» المركز الثالث.

وعقب انتهاء الفعاليات، قامت كل من حمده القبيسي عضو مجلس إدارة شركة بني ياس للألعاب ود. حمد المنصوري رئيس اللجنة الفنية للبطولة، وخالد المنهالي المشرف العام على فريق المبارزة بنادي بني ياس الرياضي بتتويج الفائزين.