250 رياضياً في ماراثون جامعة أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

نظمت جامعة أبوظبي ماراثوناً رياضياً تحت شعار «صحتنا ثروة»، شارك فيه ما يزيد على 250 من الطلاب والطالبات وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية بالجامعة، قطعوا مسافة كيلومترين ركضاً حول مرافق حرم الجامعة بأبوظبي،‏‭ ‬وذلك ‬تزامناً ‬مع ‬فعاليات ‬الاحتفال ‬بختام ‬مبادرة «‬تحدي ‬دبي ‬للياقة».

وأكد شريف موسى نائب مدير الجامعة للشؤون المالية والإدارية بالإنابة، حرص الجامعة دائماً على الاستجابة لمختلف المبادرات الوطنية والمجتمعية، خاصة تلك التي تستهدف الصحة، ونشر الوعي حول أهمية ممارسة حتى أبسط الأنشطة البدنية يومياً لمدة 30 دقيقة لما لذلك من تأثير إيجابي على الصحة النفسية والبدنية وكسر رتابة الروتين اليومي وتعزيز مفاهيم التربية الرياضية الصحيحة بين أعضاء أسرة الجامعة. وأشار إلى أنه على الرغم من أن هذا هو أول ماراثون رياضي تنظمه الجامعة بالتعاون مع الأندية الطلابية الرياضية إلا أنه يأتي ضمن منظومة متكاملة من الفعاليات والأنشطة الرياضية التي تنظمها إدارة شؤون الطلبة على مدار العام الأكاديمي، كما يتميز مقر الجامعة بمجموعة من المرافق الرياضية والتي تم تصميمها لتتماشى مع أرقى المعايير العالمية تلبية لاهتمامات واحتياجات الطلبة الذين يمثلونها في المحافل الرياضية المحلية والإقليمية والدولية، ومنها صالات تدريب بدني وملاعب كرة قدم وكرة سلة وكرة طائرة وكرة مضرب وغيرها.