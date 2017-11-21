رضا سليم (دبي)
تأهل فريقا هيئة الطرق، ودبي التعليمية إلى المباراة النهائية لمسابقة الكرة الطائرة ضمن النسخة الخامسة من «دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات» التي يسدل الستار عليها السبت المقبل. وجاء تأهل الفريقين بعد فوزهما في نصف النهائي أمس الأول، بصالة دبي ستارز بالمزهر، حيث تغلب دبي التعليمية على هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» بنتيجة 3 - 0، وبنتائج أشواط (25-16، 25-21، 25-14)، فيما فاز هيئة الطرق على النيابة العامة 3-0، بنتائج أشواط (25-13، 25-20، 25-12) ويلتقي غداً «ديوا» والنيابة العامة على المركزين الثالث والرابع، فيما تقام المباراة النهائية بين هيئة الطرق ودبي التعليمية بعد غدٍ في ختام المسابقة.
وفي مسابقة كرة اليد، حقق فريق «ديوا» الفوز على فريق هيئة الطرق 24 - 20، فيما تعادل النيابة العامة مع بلدية دبي 20 - 20، وهو التعادل الذي أربك القمة، وأزاح النيابة من الصدارة فيما تقدم للقمة فريق «ديوا» الذي رفع رصيده إلى 9 نقاط وجاء في المركز الثاني النيابة العامة 8 نقاط، وبلدية دبي 7 نقاط وهيئة الطرق 5 نقاط وورشة حكومة دبي 3 نقاط، ويلتقي اليوم بلدية دبي مع ورشة حكومة دبي، وهي آخر مباراة للفريقين فيما ينتظر البلدية مواجهة القمة بين النيابة العامة و«ديوا» في ختام المسابقة بعد غدٍ الخميس، وفي حالة فوز البلدية و«ديوا» ستتراجع النيابة للمركز الثالث في الترتيب العام بينهما فوز النيابة سيمنحه اللقب ويأتي «ديوا» في المركز الثاني والبلدية الثالث.
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على جانب آخر، انطلقت أمس الأول منافسات الدور التمهيدي من مسابقة كرة الطاولة للمواطنات والمقيمات، ومن المنتظر أن تنتهي الأدوار الأولى اليوم والتي تقام بنظام دوري المجموعات، على أن تبدأ النهائيات بنظام خروج المغلوب.