رضا سليم (دبي)

تأهل فريقا هيئة الطرق، ودبي التعليمية إلى المباراة النهائية لمسابقة الكرة الطائرة ضمن النسخة الخامسة من «دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات» التي يسدل الستار عليها السبت المقبل. وجاء تأهل الفريقين بعد فوزهما في نصف النهائي أمس الأول، بصالة دبي ستارز بالمزهر، حيث تغلب دبي التعليمية على هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» بنتيجة 3 - 0، وبنتائج أشواط (25-16، 25-21، 25-14)، فيما فاز هيئة الطرق على النيابة العامة 3-0، بنتائج أشواط (25-13، 25-20، 25-12) ويلتقي غداً «ديوا» والنيابة العامة على المركزين الثالث والرابع، فيما تقام المباراة النهائية بين هيئة الطرق ودبي التعليمية بعد غدٍ في ختام المسابقة.

وفي مسابقة كرة اليد، حقق فريق «ديوا» الفوز على فريق هيئة الطرق 24 - 20، فيما تعادل النيابة العامة مع بلدية دبي 20 - 20، وهو التعادل الذي أربك القمة، وأزاح النيابة من الصدارة فيما تقدم للقمة فريق «ديوا» الذي رفع رصيده إلى 9 نقاط وجاء في المركز الثاني النيابة العامة 8 نقاط، وبلدية دبي 7 نقاط وهيئة الطرق 5 نقاط وورشة حكومة دبي 3 نقاط، ويلتقي اليوم بلدية دبي مع ورشة حكومة دبي، وهي آخر مباراة للفريقين فيما ينتظر البلدية مواجهة القمة بين النيابة العامة و«ديوا» في ختام المسابقة بعد غدٍ الخميس، وفي حالة فوز البلدية و«ديوا» ستتراجع النيابة للمركز الثالث في الترتيب العام بينهما فوز النيابة سيمنحه اللقب ويأتي «ديوا» في المركز الثاني والبلدية الثالث.

ويترقب الجميع في مسابقة كرة السلة نتائج آخر مباراتين، حيث يلتقي هيئة الطرق مع شؤون الأجانب وتختتم المسابقة بعد غدٍ الخميس بمواجهة تجمع بين ديوا والنيابة العامة، وتتساوى 3 فرق في الصدارة برصيد 4 نقاط، وهي طبقا لترتيب الجدول النيابة العامة وديوا وبلدية دبي، فيما تتراجع هيئة الطرق والإقامة وشؤون الأجانب إلى المركزين الرابع والخامس برصيد 3 نقاط، وتحدد أخر جولتين مصير البطل والوصيف وصاحب المركز الثالث. ووصلت مسابقة الريشة الطائرة، لفئة المواطنات، إلى دور الستة عشر، وتلتقي اليوم منى السهلاوي من «اينوك» مع أسماء عبدالكريم من البلدية وفاطمة محمد يوسف من «ديوا» مع لطيفة ناصر من «ديوا» وفاطمة محمد من تنمية المجتمع مع رزيقة خميس من دبي التعليمية، وفاطمة جواد من البلدية مع حنان أحمد من هيئة الصحة ومريم الأميري من البلدية مع آسيا خميس من دبي التعليمية وزهرة محمد الملا من الطرق مع مريم مبارك من «ديوا» ونورة سالم الشامسي من «ديوا» مع هبة سامي من النيابة العامة وعائشة عبدالرحمن من «ديوا» مع نادية خديم من هيئة الطرق، فيما تشهد فئة المقيمات 8 مباريات في الدور نفسه.

على جانب آخر، انطلقت أمس الأول منافسات الدور التمهيدي من مسابقة كرة الطاولة للمواطنات والمقيمات، ومن المنتظر أن تنتهي الأدوار الأولى اليوم والتي تقام بنظام دوري المجموعات، على أن تبدأ النهائيات بنظام خروج المغلوب.