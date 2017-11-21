نجاح إماراتي لافت في الملتقى الدولي المغربي لسباقات الخيل

أحمد وهاب (الدار البيضاء)

سطرت الإمارات نجاحات كبيرة ومهمة في الملتقى الدولي لسباقات الخيول العربية الأصيلة الذي تألف من 5 أشواط وأقيم أمس الأول بمضمار «انفا» في الدار البيضاء بالمملكة المغربية الشقيقة، وذلك في ختام مبهر لسلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة في نسختها الـ 24، بجانب نجاحات خيول ياس لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة التي برهنت مكانتها العالمية، وجدارتها من جديد في مختلف المضامير الدولية.

وخطف المهر «بندر» لخيول ياس لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، بإشراف المدرب سانشيز فريدريك وقيادة الفارس يورتينز مونديزابال، الأضواء بفوزه بكأس الجائزة الكبرى لجلالة الملك محمد السادس، ملك المملكة المغربية، لمسافة 2100 متر المخصصة للخيول العربية من عمر 4 سنوات، محققاً زمناً قدره 2:24:43 دقيقة، تاركاً خلفه «مطرق»، فيما جاء ثالثاً «كرشير».

وينحدر «بندر» من نسل الفحل «منجز» والفرس «دهوا» ابنة «تيدجاني»، واستطاع منذ انطلاقته صدارة السباق رغم المنافسة الشرسة، لأن قوة «بندر» والقيادة الناجحة للفارس يورتينز مونديزابال صنعت الفارق وحسمت الانتصار بأهم وأغلى أشواط الملتقى الدولي المغربي الختامي لسباقات الخيول العربية الأصيلة في المغرب الذي بلغت قيمة جوائزه مليوناً و200 ألف درهم مغربي.

وفي ختام السباق، توج الشريف مولاي عبدالله العلوي رئيس الجامعة المغربية للفروسية، الفائزين في حضور معالي عزيز اخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري في المغرب، واللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس اتحاد الفروسية، وسعيد الكتبي القائم بأعمال سفارة الدولة في مملكة المغرب، وفيصل الرحماني رئيس الاتحاد الدولي لسباقات الخيول العربية الأصيلة، «إفهار» وعبد الكبير زاهود والي مدينة الدار البيضاء، وتسلم الكأس والجائزة مسلم العامري مدير ياس لإدارة سباقات الخيل.