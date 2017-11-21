الإصابة تهدد بينديتو

بوينس آيرس (د ب أ)

تعرض داريو بينديتو، مهاجم نادي بوكا جونيورز والمنتخب الأرجنتيني الأول، لقطع في الرباط الصليبي للركبة اليمنى ليتقرر غيابه عن الملاعب 6 أشهر على أقل تقدير، حسبما أعلن النادي الأرجنتيني رسمياً أمس الأول.

وقال الجهاز الطبي لنادي بوكا جونيورز في بيان له: داريو بينديتو يعاني من قطع في الرباط الصليبي.

وخرج بينديتو مصاباً خلال المباراة التي خسرها بوكا جونيورز على ملعبه 2 /‏ 1 أمام ضيفه راسينج، لينقل على الفور لأحد المستشفيات في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، لعمل بعض الفحوصات الطبيبة.

وكان المهاجم الدولي الأرجنتيني قد سجل الهدف الوحيد لفريقه من ركلة جزاء قبل خروجه، ليمنحه تعادلاً مؤقتاً قبل أن يسجل راسينج هدف الفوز في وقت لاحق.

وانضم بينديتو «27 عاماً» إلى صفوف المنتخب الأرجنتيني تحت قيادة المدير الفني خورخي سامباولي، ليخوض المباريات الأربع الأخيرة في تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2018 بروسيا.

كما سافر قبل أيام مع منتخب بلاده إلى روسيا لخوض مباراتين وديتين أمام كل من المنتخبين الروسي والنيجيري.

وتهدد الإصابة التي لحقت ببينديتو على ملعب بومبونيرا، معقل بوكا جونيورز، مشاركته في مونديال العام المقبل.