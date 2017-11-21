الإصابة تهدد بينديتو

بوينس آيرس (د ب أ)
تعرض داريو بينديتو، مهاجم نادي بوكا جونيورز والمنتخب الأرجنتيني الأول، لقطع في الرباط الصليبي للركبة اليمنى ليتقرر غيابه عن الملاعب 6 أشهر على أقل تقدير، حسبما أعلن النادي الأرجنتيني رسمياً أمس الأول.
وقال الجهاز الطبي لنادي بوكا جونيورز في بيان له: داريو بينديتو يعاني من قطع في الرباط الصليبي.
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وكان المهاجم الدولي الأرجنتيني قد سجل الهدف الوحيد لفريقه من ركلة جزاء قبل خروجه، ليمنحه تعادلاً مؤقتاً قبل أن يسجل راسينج هدف الفوز في وقت لاحق.
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كما سافر قبل أيام مع منتخب بلاده إلى روسيا لخوض مباراتين وديتين أمام كل من المنتخبين الروسي والنيجيري.
وتهدد الإصابة التي لحقت ببينديتو على ملعب بومبونيرا، معقل بوكا جونيورز، مشاركته في مونديال العام المقبل.