هل نرى «صلاح» في الريال؟

دبي (الاتحاد)

استباقاً لموقعة إشبيلية مع ليفربول، والتي تقام في إسبانيا اليوم، اهتمت الصحافة المدريدية، بما نشره اللاعب المصري المعتزل أحمد حسام ميدو الذي خاض تجربة احترافية طويلة في ملاعب أوروبا، حيث أشار إلى أن محمد صلاح هداف الدوري الإنجليزي ولاعب ليفربول، لن يستمر طويلاً في الفريق الإنجليزي، بل سوف يرحل إلى الريال.

وعلى الرغم من أن ميدو لم يكشف عن مصدر بعينه للمعلومة التي ذكرها عبر حسابه الرسمي في «تويتر»، إلا أن ما قاله لقي أصداء واسعة عالمياً، فقد نقلته صحيفة «الميرور» اللندنية، وغيرها من صحافة الإنجليز، كما تفاعلت معه صحيفة «آس» المدريدية التي أشارت في عنوان تقرير لها: ميدو يؤكد.. صلاح في الريال قريباً.

وفي تفاصيل تقريرها، قالت الصحيفة المدريدية المقربة من النادي الملكي: «انتقل صلاح من روما إلى ليفربول مقابل 42 مليون يورو، ليتألق في صفوف النادي الإنجليزي، فقد أحرز 14 هدفاً في 18 مباراة على الرغم من أنه ليس مهاجماً صريحاً، واللافت أن صلاح نجح في تعويض جماهير ليفربول عن لويس سواريز، بل إنه حطم بعضاً من أرقامه في غضون 3 أشهر فقط».

كما نقلت الصحيفة عن ميدو قوله إن صلاح يملك العقلية الاحترافية التي سوف تجعله يلعب لأكبر أندية أوروبا، بل إنه سوف يستمر لفترات طويلة في ملاعب القارة العجوز على العكس من بعض الوجوه المصرية التي تملك المهارة والقدرات الكروية، ولكنها لا تتمتع بعقلية احترافية تجعلها تبقى طويلاً في أوروبا، كما أشارت «آس» إلى أن التوقعات المستقبلية تؤشر إلى أن صلاح سوف يستمر في التطور وصولاً إلى مستويات أفضل وأكثر تأثيراً على الساحة العالمية، خاصة أنه أصبح أيقونة الكرة المصرية بعد تأهل مصر للمونديال، وفي ظل ما يقدمه في «البريميرليج»، فهو هداف المسابقة حتى الآن برصيد 9 أهداف.