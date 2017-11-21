«اليوفي» يدفع ثمن التفكير في «الكتالوني»

مراد المصري (دبي)

دفع يوفنتوس الثمن جراء تفكيره المفرط في المواجهة المرتقبة أمام برشلونة الإسباني يوم غد في دوري أبطال أوروبا، حينما ظهر الفريق بصورة مهزوزة أمام سامبدوريا، ليتجرع خسارة كانت قاسية بثلاثية، قبل أن يقلص الفارق بهدفين في الوقت بدل الضائع أمس الأول في الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وتشتت أفكار أليجري، ما بين محاولة الخروج بأقل الاضطرار من رحلة سامبدوريا، ومحاولة حصد نتيجة إيجابية أمام برشلونة، في مباراة تعتبر مفصلية للفريق من أجل الصعود للدور الثاني للمسابقة الأوروبية، وهو ما برز من التشكيلة التي دفع بها في مستهل اللقاء، حينما قرر إراحة الحارس جيجي بوفون، والمدافعان الإيطالي أندريا بارزالي والبرازيلي أليكس ساندرو، ولاعب الوسط الفرنسي ماتويدي، والمهاجم الأرجنتيني باولو ديبالا وصانع الألعاب البرازيلي دوجلاس كوستا.

وظهر تخبط قرارات أليجري حينما لجأ للثلاثي ديبالا وكوستا وماتويدي في الشوط الثاني، ونتج عن ذلك تقديم الفريق لمجهود مضاعف حتى الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع من المباراة، لتذهب فكرة إراحة الأوراق الأساسية أدراج الرياح.

ويدرك أليجري مدى أهمية مواجهة برشلونة رغم أن فريقه يبدو قريباً من التأهل على الورق، حيث يمتلك اليوفي 7 نقاط، ويأتي خلفه سبورتينج لشبونة البرتغالي برصيد 4 نقاط وأولمبياكوس بنقطة واحدة، وهو ما يجعل أليجري يسعى لخطف نقطة على أقل تقدير أو الخروج فائزاً لحسم الأمور نهائياً، والابتعاد عن عملية الحسابات المعقدة قبل التوجه إلى العاصمة اليونانية أثينا، بهدف أن تكون تلك المباراة غايتها البحث عن المركز الأول في المجموعة، وليس اللعب بأعصاب مشدودة من أجل التأهل، حيث تقف الكرة الإيطالية على كف عفريت حالياً، بعد فشل المنتخب بالصعود إلى كأس العالم، وما أسفر عنه من إقالة المدرب فينتورا، بما يجعل أليجري يدرك تماماً أن الجماهير لن ترحمه لو أخفق أوروبيا.

وبرزت العديد من النقاط السلبية لليوفي في مواجهة سامبدوريا، حيث تعتبر هذه المرة الأولى التي يفشل فيها فريق «السيدة العجوز» من التقدم بالنتيجة هذا الموسم في الدوري الإيطالي، حيث كان دائماً سباقاً بافتتاح التسجيل، لكن الوضع اختلف في مدينة جنوى، فيما ظهر دفاع الفريق مهزوزاً باستقباله 3 أهداف من 5 تسديدات فقط قام بها سامبدوريا، بنسبة للفريق المنافس وصلت إلى 60%.

ونجح جيامباولو مدرب سامبدوريا من تحقيق الفوز على اليوفي بعدما خسر أمامهم في جميع المباريات الـ10 الماضية في مسيرته التدريبية، علماً أن آخر فوز لسامبدوريا على اليوفي يعود إلى مايو 2013، حيث لعب اليوفي في ذلك بتشكيلة احتياطية بعدما حسم لقب الدوري، ويحمل هذا الفوز الرقم 20 لسامبدوريا في تاريخ مواجهاته أمام اليوفي في الدوري.

وأفسد سامبدوريا على الكولومبي كوادرادو احتفاله بخوض المباراة رقم 100 بقميص اليوفي، كما لم ينتبه أحد إلى نجاح ديبالا بتسجيل الهدف رقم 5 من خارج منطقة الجزاء هذا الموسم، وهو أكبر عدد من الأهداف من خارج منطقة الجزاء لأي لاعب في الدوريات الخمسة الكبرى.