إبـرا: يونايتد جاهز للمنافسة على لقبي الدوري والأبطال

لندن (رويترز)

قال المهاجم السويدي الشهير زلاتان إبراهيموفيتش، إن فريقه مانشستر يونايتد، يمكنه أن يشكل تحدياً كبيراً في سباق المنافسة على لقبي الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري الأبطال، خلال الموسم الحالي بفضل تشكيلته التي أصبحت الأكثر قوة. وعاد إبراهيموفيتش وبول بوجبا وماركوس روخو إلى تشكيلة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، في فوز يونايتد 4-1 على نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي السبت الماضي.

ويحتل يونايتد المركز الثاني في الدوري الإنجليزي بفارق 8 نقاط عن جاره مانشستر سيتي المتصدر.

وبعد فوزه في أول أربع جولات من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، أصبح يونايتد بحاجة إلى نقطة وحيدة في آخر جولتين لضمان التأهل لدور 16، وسيلتقي مع بازل السويسري غداً.

وأكد إبراهيموفيتش أن فريقه يرغب في الفوز بثنائية من الألقاب، بالجمع بين اللقبين المحلي والأوروبي هذا الموسم.

وأضاف: أعتقد أن هناك إمكانية لكل شيء.. نحن أكثر قوة هذا الموسم، ونعتقد أن بوسعنا تحقيق هذا الإنجاز. هذا هو هدفنا.. الفوز بالألقاب.

وأردف اللاعب السويدي: أعتقد أن بوسعنا مطاردة سيتي. ولماذا لا.. هذا الأسبوع كان المدرب سعيداً للغاية، بسبب وجود تشكيلة كاملة وهو يعرف ما يقوم به حتى عندما تكون الخيارات محدودة، لأنه مدرب ناجح يحقق الانتصارات في كل موسم.

وعاد إبراهيموفيتش وروخو إلى تشكيلة يونايتد بعد غياب طويل، بسبب إصابتين خطيرتين في الركبة تعرضا لها في الموسم الماضي، وجلسا على مقاعد البدلاء، بينما شارك اللاعب السويدي في المراحل الأخيرة من المباراة.

وعاد الفرنسي الدولي بوجبا بعد تعافيه من إصابة في أربطة الفخذ الخلفية، وهز الشباك في أول مباراة له منذ سبتمبر.