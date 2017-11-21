«الخانة الصفرية» حافز سـيتي في مواجهة فينورد

باريس (أ ف ب)

يبدو ريال مدريد الإسباني حامل اللقب وبشيكتاش التركي، الأقرب للحاق بركب المتأهلين إلى الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا، عندما يحل الأول ضيفاً على أبويل القبرصي، ويلعب الثاني مع ضيفه بورتو البرتغالي اليوم، في الجولة الخامسة قبل الأخيرة من دور المجموعات.

وحجزت 4 فرق بطاقاتها إلى الدور الثاني حتى الآن، هي باريس سان جرمان الفرنسي وبايرن ميونيخ الألماني «المجموعة الثانية» ومانشستر سيتي الإنجليزي «السادسة» ومواطنه توتنهام «الثامنة»، جميعها ضمنت التأهل في الجولة الرابعة قبل 3 أسابيع.

وتقام اليوم مباريات المجموعات من 5 إلى 8، على أن تقام مباريات المجموعات من 1 إلى 4 غداً.

وفي المجموعة السادسة، يلعب مانشستر سيتي مع فينورد وعينه على الفوز لتعزيز حظوظه في إنهاء دور المجموعات في الصدارة، والمحافظة على موسمه بلا هزيمة، وهي الأرقام التي تحمل أحلام الفريق لتحقيق الألقاب، حيث يحتفظ الفريق بخانة الهزيمة صفرية، بعد 16 مباراة منها 12 بالدوري فاز في 11 وتعالد في واحدة، 4 مباريات بدوري الأبطال.