ذكاء اصطناعي

أخيرا شفنا المنتخب الأول مع المدرب اليديد زكروني في مباريات نقدر نحكم عليه فيها ونطمن على لعبيتنا، وهل استوعبوا الصدمة ولا بعدهم عايشين الحلم معا نستطيع!
البوادر طيبة واللعب بطريقة يديدة وايد زين عقب ما تم حد في الشارع ما انتقد طريقة مهدي، وبيني وبينكم ترى شفنا شي زين من الفريق أحسن من اللي شفناه في المباريات الثلاث مع باوزا اللي سمعت أنه بينشال قريب بعد على عوايده من المنتخب السعودي وروسيا ماكو.
تعالو شو سالفة الحكام !
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حتى المباراة اللي الكل يتابع فيها كابينة الفيديو وزحمتها من أعضاء الاتحاد استوت فيها أخطاء تحكيمية تضحك، وتوهق الاتحاد لأن الوصل فعلاً الوحيد اللي يغرد خارج السرب بأهداف ليما وأخطاء الحكام.
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