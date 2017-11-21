مبخوت.. بطل «لحظات حرجة»

مصطفى الديب (أبوظبي)
لا يختلف اثنان على أن علي مبخوت يعد الورقة الرابحة في الجزيرة، ودائماً ما يشكل «الرهان الناجح» للهولندي تين كات مدرب الفريق، ويظهر في الأوقات الصعبة في صورة «الفارس المنقذ».
وأثبتت قمة الجولة الثامنة بين العين والجزيرة، أن مبخوت لاعب من طراز فريد، وورقة مختلفة بين أغصان جميع الأندية، فهو ملك منطقة الجزاء وإمبراطور الرعب للحراس داخل «خط الستة»، وواصل هداف الجزيرة والمنتخب الوطني التألق في مباريات «فخر أبوظبي» أمام «الزعيم»، حيث «صال وجال» على أرضية استاد هزاع بن زايد، وسجل هدفي إنقاذ الجزيرة، وبعد أن كان الفريق قريباً من الخسارة، نجح مبخوت في قلب الموازين وحول «الدفة»، وخرج الفريق بتعادل أشبه بطعم الفوز، وفقاً لمجريات اللقاء.
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وخطف هداف «فخر أبوظبي» الأنظار بقوة، خلال مواجهة «الزعيم»، وأثبت مجدداً أنه قادر على استغلال «أنصاف الفرص»، بل أنه قادر على صناعة الفرصة لنفسه، من دون صانع لعب، ورغم معرفة دفاع العين بقدرات هداف الجزيرة، إلا أنه فشل في إيقافه، ولم ينجح في التصدي لغزواته.
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على الجانب الآخر، وصف أحمد سعيد المشرف على فريق الجزيرة مبخوت بأنه المقاتل صاحب الروح العالية، وقال: أكثر ما يميز هداف فريقنا روحه القتالية العالية التي تعطيه قوة دفع كبيرة دائماً خلال المباريات، مؤكداً أن مبخوت يبعث الأمل دائماً بين زملائه، خصوصاً اللاعبين الصغار الذين يتشبعون من حماسه داخل «المستطيل الأخضر». أما خالد بيومي محلل قناة أبوظبي الرياضية، أكد أن مبخوت يعد مفتاح لعب مهما للغاية، وهو من اللاعبين القلائل في الدوري، بل ربما يكون اللاعب الوحيد القادر على استغلال الفرص الضعيفة، وتحويلها إلى أهداف في مرمى المنافسين.
وقال: يعتمد مهاجم المنتخب الوطني دائماً على قدراته وحسه التهديفي، إلا أن روح القتالية تساعده أيضاً في تنفيذ ما يريد بطريقة سهلة بالنسبة لها من كثرة الاعتياد عليها، وصعبة على المدافعين الذين يكتفون دائماً بمشاهدة الكرة تتهادى في مرماهم.