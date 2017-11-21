فريد علي: زهران يفلت من ركلتي جزاء وطرد!

محمد سيد أحمد (أبوظبي)
أكد فريد علي الحكم الدولي السابق والمحلل التحكيمي لـ«قناة أبوظبي الرياضية» أن الأخطاء التحكيمية تواصلت في الجولة الثامنة، إلا أن تأثيرها لم يكن كبيراً على النتائج، بل على سير المباريات، باستثناء حالة واحدة في قمة العين والجزيرة التي أدارها الحكم محمد عبد الله، عندما لم تحتسب ركلة جزاء للعين في الدقيقة 83، والنتيجة تشير وقتها إلى تقدم «الزعيم» 2 - 1، عندما قام سالم راشد بدفع مهند العنزي على صدره داخل المنطقة.
وقال فريد علي: في مباراة عجمان والشارقة التي أدارها الحكم سلطان عبد الرزاق، حدثت العديد من الأخطاء، إلا أن محمد إبراهيم الذي أحرز الهدف الوحيد لمصلحة «الملك» أنقذ اللقاء من الأخطاء المؤثرة في النتيجة.
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وفي الدقيقة 57 استخلص زهران الكرة من ويلتون المنفرد، وطالب الشارقة بخطأ، وطرد زهران، ولكن قرار الحكم صحيح في هذه الحالة، لأن زهران لم يرتكب خطأً، وأيضاً وفق الحكم في إنذار مايجا والحسن صالح في الدقيقة 92.
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وأضاف: الهدف الأول للوصل في مباراة الظفرة غير صحيح، لأنه جاء من دفع واضح من المهاجم لمدافع الظفرة، وفي مباراة شباب الأهلي دبي ودبا الفجيرة التي أدارها الحكم عادل النقبي، يستحق ألاسان ديالو لاعب «النواخذة» الطرد المباشر، بعد دخوله العنيف، إلا أن الحكم اكتفى بإنذار اللاعب فقط في الدقيقة 69، وفي مباراة حتا والنصر جاء قرار الحكم المساعد الثاني صحيحاً، باحتساب ركلة حرة غير مباشرة في الدقيقة 21، لأن لاعب «العميد» نفذ الركنية وارتدت إليه الكرة من القائم، ولم يلمسها أي لاعب آخر، لذلك فإن القرار سليم، أما الحالة الثانية فهي عدم صحة هدف حتا الوحيد في المباراة، وهو من تسلل واضح.