7 مشاهد في الجولة الثامنة



تاريخ النشر: الثلاثاء 21 نوفمبر 2017 معتصم عبدالله (دبي) عاندت الأرض أصحابها في خمس مباريات، ضمن الجولة الثامنة لدوري الخليج العربي، في الوقت الذي حقق فيه الوصل الفوز الوحيد «داخل القواعد»، بتغلبه على ضيفه الظفرة بثلاثية نظيفة، لينفرد بصدارة البطولة، مستفيداً من تعادل العين أمام ضيفه الجزيرة، في قمة الجولة، بفضل ثنائية علي مبخوت «الهداف التاريخي» لـ «فخر أبوظبي»، بعدما تقدم «الزعيم» بهدفي السويدي بيرج، واستعاد «العنابي» المركز الثالث بفوزه «العريض» على مضيفه الإمارات 4 -1، وواصل الشارقة العزف على سلم «النتائج الإيجابية» مع مدربه العنبري للجولة الرابعة على التوالي، بالفوز على جاره عجمان 1-0، فيما فشل شباب الأهلي دبي في الخروج من دوامة «التعادلات»، بعدما اكتفى بالنقطة الرابعة على التوالي أمام ضيفه دبا الفجيرة بالتعادل 1-1، وضرب «العميد» شباك مضيفه حتا بفوز «استثنائي» قوامه 5-1. «الاتحاد» ترصد 7 مشاهد من الجولة الثامنة. 1- «الحمراء» غائبة للمرة الثالثة على غرار الجولتين الأولى والخامسة، استحق الأسبوع الثامن لدوري الخليج العربي لقب «الجولة البيضاء»، بعدما غابت البطاقات الحمراء عن المباريات الست، ولم تؤثر سخونة المنافسة بين فرق الصدارة، أو تلك المتصارعة للهروب من القاع عن التزام اللاعبين بالابتعاد عن نيل البطاقات الحمراء، في المقابل اقتصرت البطاقات الصفراء على 25 إنذاراً. واستأثرت مباراة عجمان والشارقة التي أدارها سلطان المرزوقي بالعدد الأعلى من البطاقات الصفراء، بعدما أشهر الحكم 8 بطاقات صفراء على لاعبي الفريقين بالتساوي، مقابل بطاقتين فقط في مباراة حتا والنصر التي أدارها الحكم يعقوب الحمادي، من نصيب ثنائي «الإعصار» عبدالله الحمادي وصموئيل روزا، لتكون أقل مباريات الجولة في البطاقات الملونة، ووصل إجمالي البطاقات الصفراء في الدوري بنهاية الجولة الثامنة، إلى 212 إنذاراً، مقابل 11 بطاقة حمراء في 5 جولات باستثناء الأولى، والخامسة، والثامنة. ... المزيد