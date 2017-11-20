«الوزاري» يطالب واشنطن بإعادة النظر في قرار إغلاق مكتب «منظمة التحرير»

القاهرة (وام)

دعا مجلس وزراء الخارجية العرب أمس، الإدارة الأميركية إلى إعادة النظر في قرارها الخاص بإغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية بواشنطن، والسماح باستمرار عمله بجميع مهامه المعتادة لتعزيز التواصل بين الإدارة الأميركية ودولة فلسطين عبر كل القنوات الرسمية، بما فيها هذا المكتب، بما يؤدي إلى إطلاق مفاوضات سلام فلسطينية - إسرائيلية جادة، وهادفة لتحقيق السلام الدائم والعادل.

وأعاد التأكيد في بيان أصدره في ختام اجتماعه الطارئ الذي عقد بمقر الجامعة العربية بشأن قرار الإدارة الأميركية بإغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، وتداعيات هذا الأمر على عملية السلام في الشرق الأوسط على التزام الدول العربية بالسلام العادل والشامل في المنطقة كخيار استراتيجي، واستمرار الانخراط الإيجابي بكل الجهود الهادفة لتحقيق السلام الدائم والشامل على أساس حل الدولتين، ووفق مبادرة السلام العربية والقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.