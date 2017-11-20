واشنطن، باريس (وكالات)

اتفق الرئيسان الأميركي دونالد ترامب والفرنسي إيمانويل ماكرون على ضرورة العمل مع الحلفاء لمواجهة أنشطة إيران و«حزب الله» اللبناني المزعزعة للاستقرار في المنطقة. وقال بيان للبيت الأبيض «إن ترامب أجرى محادثة مع نظيره الفرنسي الذي أجرى أيضاً مشاورات مع عدد من القادة الآخرين حول الأزمة في لبنان، وتم الاتفاق على ضرورة العمل مع الحلفاء لمواجهة أنشطة إيران وحزب الله».

وكانت الرئاسة الفرنسية قد أشارت إلى أن ماكرون أجرى محادثات هاتفية مع ترامب ونظيريه اللبناني ميشال عون والمصري عبد الفتاح السيسي، وكذلك مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، وتطرق معهم إلى الوضع في الشرق الأوسط، وسبل التهدئة في المنطقة وبناء السلام، وأضافت أن ماكرون سيواصل هذه الاتصالات مع قادة دوليين آخرين في الأيام المقبلة.

إلى ذلك، أعلن الاتحاد الأوروبي، أمس، أن التكتل الذي يضم 28 دولة وإيران سيعقدان اليوم الاثنين اجتماعاً ثالثاً للحوار السياسي رفيع المستوى بينهما في طهران.

وقال الاتحاد في بيان «إن الوفدين سيرأسهما الأمين العام لمركز العمل الخارجي بالتكتل هيلجا شميد، ونائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، وسيتضمن جدول الأعمال القضايا الثنائية والإقليمية كافة».

وأشار إلى أن الوفدين سيضمان أيضاً ممثلين عن وزارة الخارجية الإيرانية والإدارات الأخرى في الحكومة الإيرانية، والممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان ستافروس لامبرينيديس، والمدير العام للتعاون الإنمائي ستيفانو مانزيرفيسي، والمدير العام للطاقة بالمفوضية الأوروبية دومينيك ريستوري.