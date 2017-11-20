الإمارات تترأس اجتماع اللجنة الرباعية

القاهرة (الاتحاد)

عقدت اللجنة الرباعية العربية المعنية بالتصدي للتدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية اجتماعاً أمس، على المستوى الوزاري برئاسة الإمارات، وذلك قبيل بدء الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب الذي عُقد لبحث الموضوع ذاته. وترأس الاجتماع معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، بمشاركة كل من وزير الخارجية السعودي عادل الجبير والبحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة والمصري سامح شكري، وبحضور الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط. وناقشت اللجنة المشكلة بقرار الجامعة العربية في يناير 2016 التهديدات الإيرانية للأمن القومي العربي في ضوء التطورات الأخيرة، وآخرها قيام مليشيا الحوثي وصالح بإطلاق صاروخ باليستي مستهدفاً الرياض، وكيفية التعامل مع التهديدات الإيرانية للدول العربية.

وكان قرقاش قد قال في تغريدة على حسابه في «تويتر»: «في القاهرة لحضور الاجتماع الوزاري الطارئ لمجلس الجامعة العربية بشأن معالجة التدخلات الإيرانية في الشأن العربي.. الموقف الموحد ضروري، ولتكن الخطوة الأولى نحو تصحيح الخلل الحالي في التوازن».