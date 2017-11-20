«الوزاري العربي» يساند السعودية بأي إجراءات ضد انتهاكات إيران

القاهرة (الاتحاد)

كلف مجلس وزراء خارجية العرب، في اجتماعه الطارئ أمس في القاهرة لبحث التهديدات الإيرانية لدول المنطقة، المجموعة العربية في نيويورك، مخاطبة رئيس مجلس الأمن لتوضيح الخروقات الإيرانية لقرار مجلس الأمن رقم 2231، فيما يتعلق بتطوير برنامج الصواريخ الباليستية وما ينطوي عليه من طبيعة هجومية تقوض الادعاءات الإيرانية حول طبيعته الدفاعية، وما يمثله من تهديد داهم للأمن القومي العربي. كما كلف المجلس، المجموعة العربية في نيويورك، مخاطبة رئيس مجلس الأمن لتوضيح ما قامت به إيران من انتهاكات لقرار مجلس الأمن 2216 بتزويد الميليشيات الإرهابية في اليمن بالأسلحة، واعتبار إطلاق صاروخ باليستي إيراني الصنع من الأراضي اليمنية تجاه مدينة الرياض بمثابة عدوان من قبل إيران وتهديد للأمن والسلم القومي العربي والدولي، وإبلاغه بضرورة قيام مجلس الأمن بمسؤولياته تجاه حفظ الأمن والسلم الدوليين.

وترأس معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، وفد الدولة في أعمال الاجتماع الطارئ. وضم وفد الدولة، جمعة الجنيبي، سفير الإمارات لدى جمهورية مصر العربية، ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، والدكتور عبدالرحيم العوضي، مستشار وزير الخارجية والتعاون الدولي، وعبدالله مطر المزروعي، مدير إدارة الشؤون العربية. وقال قرقاش في تغريدة على حسابه في «تويتر»: «قرار الجامعة العربية حول التدخلات الإيرانية تاريخي، ويرسل رسالة واضحة حول فاعلية العمل العربي المشترك، هي صفحة جديدة أكثر إشراقاً، تتضح ملامحها وتؤسس لمرحلة أكثر تمكناً وتمكيناً».

وعقد الاجتماع الطارئ برئاسة جيبوتي، الرئيس الحالي للمجلس، تحت عنوان «التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية»، بناء على طلب المملكة العربية السعودية، وتأييد الإمارات والبحرين والكويت. وقرر المجلس، في بيان ختامي، الاستمرار في إدراج بند التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية على أجندة منتديات التعاون العربي مع الدول والتجمعات الدولية والإقليمية، والطلب من الأمين العام لجامعة الدول العربية، متابعة تنفيذ هذا القرار، وتقديم تقرير حول الإجراءات التي تم اتخاذها بهذا الشأن إلى الدورة المقبلة للمجلس.

ودان المجلس، بشدة، عملية إطلاق صاروخ باليستي إيراني الصنع من الأراضي اليمنية من قبل ميليشيات «الحوثي- صالح» الموالية لإيران، والذي استهدف مدينة الرياض، واعتبار ذلك عدواناً صارخاً ضد المملكة العربية السعودية، وتهديداً للأمن القومي العربي. وأكد حق المملكة العربية السعودية في الدفاع الشرعي عن أراضيها وفق ما نصت عليه المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، ومساندتها في الإجراءات التي تقرر اتخاذها ضد الانتهاكات الإيرانية في إطار الشرعية الدولية، وإدانة جميع الأعمال الإرهابية التي تقوم بها إيران في مملكة البحرين، وآخرها تفجير خط أنابيب النفط البحريني، واعتباره عملاً إرهابياً قامت به مجموعة مدعومة من إيران والحرس الثوري الإيراني.