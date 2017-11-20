محمد بن راشد: رفاه وسعادة الناس على رأس أولوياتنا

دبي (وام)

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، أن «تحقيق رفاه وسعادة الناس على رأس أولوياتنا وقال: «لا نرضى إلا بالمستقبل الأفضل لهم مؤمنين بأننا نستمد تطورنا واستمراريتنا من خلال قدرتنا على التجدد وابتكار الحلول التي تستبق تحديات المستقبل لتظل الإمارات، ومدنها مركزاً للعالم ولا ترضى إلا بالرقم واحد».

جاء ذلك خلال اجتماع سموه مع أعضاء المجلس التنفيذي لإمارة دبي الذي عقد أمس، في مكتب المجلس التنفيذي في أبراج الإمارات، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي النائب الأول لرئيس المجلس التنفيذي.وأضاف سموه: «يجب أن ينعكس نهج الريادة واستشراف المستقبل على العمل الحكومي وتناسق عمل الجهات الحكومية وعملها بروح الفريق الواحد ومشاركة الجميع في طرح واحتضان الأفكار التي تعين على تحقيق نقلات نوعية في حياة الناس، من أجل غد أفضل للجميع، فالأفكار البسيطة لا يفصلها عن الأمور العظيمة سوى الإصرار والعزيمة والإيمان بالنجاح، ونحن ننظر دائماً للأمام ولا نركن إلى المنجزات السابقة في ظل عالم متغير يتطلب الاستمرار في سباق التنافسية فيه إلى أفكار جديدة ومتجددة بطرق وأدوات مختلفة».

وقال سموه:« لا ينقصنا شيء ولدينا جميع المقومات التي تمكننا من تحدي المستحيل»، مشيراً إلى أن الحفاظ على القمة يتطلب المبادرة والمخاطرة المدروسة والخروج عن المألوف».

وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «نفخر بما حققناه وما زلنا ننتظر من جهاتنا الحكومية وموظفيها الكثير للحفاظ على ريادتنا وينبغي علينا جميعاً مواصلة مسيرة العمل والعطاء متخذين الوطن وسعادة المواطن أولوية أساسية تنبثق منها الخطط الحكومية كافة.. لذا فإني أتابع العمل الحكومي عن كثب من خلال تقارير أداء دورية ترفع إلى من خلال رئيس المجلس التنفيذي للتأكد من تحقيق الرؤية التي وضعتها لدبي في جعلها أفضل وأسعد مدن العالم بحلول عام 2021».