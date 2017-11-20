الجزائـر تتهـم قطـر بتدميـر ليبيـا

الجزائر (مواقع إخبارية)

حذر رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيى أمس من انزلاق بلاده إلى ما هو حاصل في ليبيا من دمار، مؤكداً في تصريحات نقلتها جريدة «الخبر» الجزائرية أن هناك دوراً قطرياً في تدمير ليبيا، لافتاً وفق ما ذكرت مواقع إخبارية خلال تجمع شعبي لحزبه تزامناً مع حملة الانتخابات المحلية التي ستجري الخميس 23 نوفمبر إلى تصريح وزير الخارجية القطري السابق حمد بن جاسم بأن بلاده دفعت 130 مليار دولار من أجل تدمير هذا البلد.

وأكد أويحيى أن الجزائر لم تأمن من مخططات بعض المسؤولين في الدول العربية الذين أرادوا استهداف بعض الدول تحت مسمّى الربيع العربي، وأشار إلى أنّ ما عرف في الجزائر بأزمة الزيت والسكر سنة 2011 كان مخططاً لاستهداف أمن الجزائر، وعرفت الجزائر حينها أعمال عنف كبيرة مست غالبية المدن، بسبب ندرة في مادتي السكر والزيت». وأضاف «نحن بحاجة لعودة استقرار ليبيا في أقرب وقت، وخاصة أننا نعيش في منطقة حساسة، منطقة تعرف الإرهاب ومنطقة تشكل خطورة على بلداننا»، مؤكداً «ضرورة أن تستقر ليبيا وتكون بلداننا آمنة»، وتابع «لنا رسالة لإخواننا في ليبيا من القاهرة، نحن معكم، ولكن مصير ليبيا يهم الليبيين فلا بد أن يكون الليبيون حقيقة في الموعد، ونحن متفائلون بذلك».

من جهته، قال رئيس البرلمان القبرصي، إنه ضد أي شكل من أشكال الإرهاب وأي دولة تدعم الإرهاب لأنه يشكل خطرا على الإنسانية، مشدداً على مطالبته الدول الأشقاء الوصول لطريق لحل المشكلات، لافتاً إلى أن المسؤولين في سلطنة عمان لديهم قلق من تصرفات قطر في الخليج العربي. وأضاف خلال حواره مع برنامج «على مسؤوليتي» الذي يذاع على قناة «صدى البلد» أن قبرص لا تتدخل في شؤون الدول العربية إلا إذا طلب منها ذلك، مشدداً على أن هناك العديد من مجالات التعاون التي يمكن أن تتم مع مصر، فمصر وقبرص من الدول الغنية بالتراث الحضاري مما يتيح لهما التبادل السياحي.