«سي آي إيه» تحذر: قطر وجهة اتجار بالبشر

واشنطن (مواقع إخبارية)

صنفت وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية «سي آي إيه»، قطر بأنها وجهة يتعرض فيها العمال لممارسات الاتجار بالبشر التي تجرمها القوانين والمنظمات الدولية بكل أشكالها، باعتبارها شكلاً من أشكال الجريمة المنظمة الدولية في ظل غياب الرقابة وفشل الحكومة في إصلاح نظام وقوانين العمل، علاوة على غض الطرف عن الجناة.

وجاء التصنيف الرسمي في كتاب «حقائق العالم» الذي تصدره الوكالة الأميركية سنوياً، وتنشره على موقعها الإلكتروني، حيث ذكر وفق ما جاء في تقرير لموقع «بوابة العين» الإخبارية «أن قطر هي بلد وجهة للرجال والنساء والأطفال الذين يتعرضون للعمل القسري، وبدرجة أقل بكثير، البغاء القسري». وأوضح «أن القوى العاملة ومعظمها أجانب تهاجر إلى قطر للعمل بصورة قانونية في أعمال تحتاج مهارة منخفضة أو شبه ماهرة ولكنهم غالبا ما يواجهون حالات العمل القسري، وتشمل عبودية الدَين، وتأخر أو عدم دفع الرواتب، ومصادرة جوازات السفر، وسوء المعاملة وظروف العمل الخطرة، والترتيبات المعيشية المزرية».

وأشارت الوكالة إلى «أن خادمات المنازل الأجنبيات يتعرضن بشكل خاص للاتجار بسبب عزلهن في المنازل الخاصة، وانعدام الحماية بموجب قوانين العمل القطرية، وبعض النساء اللواتي يهاجرن للعمل يجبرن أيضاً على ممارسة البغاء». وأوضحت أن قطر لا تلتزم تماماً بالمعايير الدنيا للقضاء على الاتجار بالبشر، مشيرة إلى أن الحكومة قامت بالتحقيق في 11 قضية تتعلق بالاتجار، ولكنها لم تحاكم أو تدين أي جانٍ ومنهم أصحاب العمل الاستغلاليون ووكالات التوظيف. واعتبرت «أن الحيلة الأساسية للالتفاف على مشكلة انتهاكات العمل هو نقل رعاية العامل إلى صاحب عمل جديد بأقل قدر ممكن من الجهد للتحقيق فيما إذا كان قد حدث انتهاك للعمل القسري».

ولفتت الوكالة إلى «أن السلطات زادت جهودها لحماية بعض ضحايا الاتجار بالبشر، على الرغم من أن العديد من ضحايا العمل القسري، لا سيما العاملات في المنازل، تظل هوياتهن مجهولة وغير محمية، ويعاقبن أحيانا لانتهاك قوانين الهجرة أو الهروب من صاحب العمل أو الكفيل».

واختتمت بالإشارة إلى أن السلطات القطرية قامت بزيارة مواقع العمل في جميع أنحاء البلد للقاء وتثقيف العمال وأصحاب العمل بشأن لوائح الاتجار بالبشر، لكن مشكلات العمل الجبري في قطر استمرت.

وتواجه الدوحة انتقادات واسعة من قبل الحقوقيين، بسبب تردي أوضاع نحو مليوني عامل، حتى بعد تحديد الحد الأدنى للأجور الذي وصفه الحقوقيون بغير المنصف، قائلين إن تحديد 750 ريالاً (200 دولار) كحد أدنى للأجور في قطر، للعمال المهاجرين، لا يعد كافياً، نظراً لارتفاع تكاليف المعيشة في البلاد. والاتجار بالبشر، كما تعرفه منظمة الشرطة الجنائية الدولية، شكل من أشكال الجريمة المنظمة الدولية التي تدرّ مليارات الدولارات وتمثّل الرق في العصر الحديث، ويُستدرج ضحايا الاتجار بالبشر عن طريق الخداع أو الإكراه، ويُتاجر بهم بين البلدان والمناطق، ويحرَمون من استقلاليتهم وحرّيتهم في التنقل والاختيار، ويتعرضون لمختلف أشكال الإساءة الجسدية والنفسية.