منتدى مراقبة الحركة الجوية ينطلق للمرة الأولى في دبي

دبي (الاتحاد)

ينطلق منتدى مراقبة الحركة الجوية للمرة الأولى في دبي على هامش معرض المطارات 2018 الذي يقام في الفترة من 7 ولغاية 9 مايو المقبل، تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مؤسسة مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة.

ومن المنتظر لهذا المنتدى الذي يحظى بدعم الحكومات، وغيرها من المؤسسات ذات الصلة بهذه الصناعة، أن يسلط الأضواء على تحديات صناعة مراقبة الحركة الجوية، ما يجعل منه منصة جاءت في الوقت المناسب لعرض وجهات النظر والاستماع لوجهات نظر الآخرين، وذلك من خلال مؤتمر ليوم واحد يتزامن مع معرض لثلاثة أيام.

ورحب اللاعبون في هذا القطاع بمنتدى مراقبة الحركة الجوية كجزء من أكبر معرض لصناعة المطارات في العالم، مع الأخذ في الاعتبار توقعات نمو الحركة الجوية والاستثمارات في المطارات والمرافق ذات الصلة في الشرق الأوسط، وأفريقيا، وجنوب آسيا، التي أطلقتها المنظمة الدولية للطيران المدني، والاتحاد الدولي للنقل الجوي، ومنظمة خدمات الملاحة الجوية المدنية.

وقال محمد عبد الله أهلي، المدير العام لهيئة دبي للطيران المدني والرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجوية: «يأتي تنظيم منتدى مراقبة الحركة الجوية ضمن فعاليات معرض المطارات في الوقت المناسب. وسيشكل هذا المنتدى منصة يمكن من خلالها مناقشة القضايا والاهتمامات المتكررة التي تهم جميع أصحاب المصلحة».