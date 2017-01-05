«جزيرة ياس».. قطار الإبداع يواصل استكمال رحلته

سيد الحجار (أبوظبي)

عندما تطلعت أنظار العالم إلى أبوظبي في الأول من نوفمبر عام 2009 مع استضافة العاصمة لأول سباق في بطولة العالم للفورمولا-1 بحلبة مرسى ياس، كانت جزيرة ياس تتوج رحلة عمل استمرت لسنوات لرسم إحدى أجمل اللوحات التي تقدم أبوظبي للعالم، ومنذ ذلك التاريخ ظل العالم يراقب الحلم الجديد.

ومع توالي السنوات، استمر تحقيق الأحلام.. وبات كل إنجاز جديد في جزيرة ياس بمثابة قصة جديدة تروي رحلة إصرار على النجاح والتميز.

مع افتتاح المعالم السياحية والترفيهية والمراكز التجارية خلال السنوات الأخيرة، وعقب تحول جزيرة ياس وجهة سياحية متكاملة للأعمال والترفيه والتسوق والسكن في آن واحد، ظن البعض أن قطار الإبداع يقترب من الوصول لمحطته الأخيرة، قبل أن يكتشف الجميع أن الرحلة مازالت مستمرة، وأن سقف «ياس» ليس له حدود أو نهاية.

وها هي شركة «ميرال لإدارة الأصول»، المسؤولة عن إنشاء وإدارة الوجهات في أبوظبي، والتي تقود تطوير جزيرة ياس، تعلن عن عدة مشاريع جديدة، بدأتها بـ«وارنر براذرز»، ثم «كلايم».