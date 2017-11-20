«النواب» العراقي يصوت على الانتخابات المحلية والتشريعية

بغداد (الاتحاد)

يصوت مجلس النواب العراقي «البرلمان» اليوم الاثنين، على انتخابات مجالس المحافظات وانتخابات مجلس النواب، فيما أعلن رئيس الإدارة الانتخابية في المفوضية العليا للانتخابات رياض البدران عن مصادقة مجلس المفوضين على إجازة تأسيس لسبعة أحزاب جديدة.

وأكد مصدر برلمان أمس، أن التصويت على الانتخابات المحلية والانتخابات التشريعية، أدرج في جدول أعمال جلسة مجلس النواب اليوم. من جهة أخرى، قال رئيس الدائرة الانتخابية في المفوضية العليا للانتخابات رياض البدران أمس، إنه تم تسجيل سبعة أحزاب جديدة ومنحت الرخص، وهي أحزاب «كلنا العراق، اتحاد صلاح الدين، الخيار العربي، حركة البشائر العربية، حركة الوفاء العراقية، حزب الحوار والتغيير، وحركة الأغلبية الوطنية».

ودعا «جميع الأحزاب المتقدمة لغرض التأسيس والتي سجلت وقطعت المدة القانونية لغرض استكمال الإجراءات المتعلقة بالتسجيل تمهيداً لمنحهم إجازات التأسيس».

وأفاد أن عدد الأحزاب التي تمت المصادقة عليها بلغت مع هذه الأحزاب السبعة 128 حزباً.