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مقتل 8 مدنيين بحمص.. وتركيا تواصل نشر قواتها في إدلب

النظام السوري يستعيد البوكمال ويطرد «داعش»
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تاريخ النشر: الإثنين 20 نوفمبر 2017

عواصم (وكالات)

سيطر الجيش السوري وحلفاؤه مجدداً أمس، على كامل مدينة البوكمال الواقعة في شرق البلاد على الحدود مع العراق، بعد طرد تنظيم «داعش» منها. وقتل 8 أشخاص وأصيب 17 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة بقصف صاروخي على منطقة بشمال مدينة حمص. فيما يواصل الجيش التركي نشر قواته في إدلب بشمال غرب سوريا، في إطار مراقبة منطقة خفض التصعيد المعلنة بالمحافظة.

وقال مصدر عسكري، إن جيش النظام والقوات الرديفة والحليفة سيطروا على كامل مدينة البوكمال، مضيفاً أن العمل يجري حاليا على «إزالة الألغام والمفخخات التي خلفها داعش في المدينة».

وتأتي السيطرة على المدينة أمس، إثر هجوم بدأه الجيش مع حلفائه الخميس بدعم جوي روسي. وأفاد المصدر العسكري بأن التنظيم «أبدى مقاومة عنيفة وحاول استخدام المفخخات والانتحاريين، لكن محاصرة المدينة مكنت الجيش من حسم المعركة والسيطرة عليها بالكامل».

وأوردت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا» من جهتها أن الجيش وحلفاءه «يقضون على آخر بؤر إرهابيي داعش في المدينة»، مشيرة إلى أن «عناصر الهندسة يواصلون تفكيك الألغام والعبوات الناسفة والمفخخات في الشوارع والأحياء».

وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان استعادة الجيش مع حلفائه من «حزب الله» اللبناني و«الحرس الثوري» الإيراني والمجموعات المقاتلة العراقية السيطرة على المدينة، مشيراً إلى انسحاب عناصر التنظيم من الأحياء الشرقية باتجاه نهر الفرات الذي تقع المدينة غربه. ... المزيد
     
 