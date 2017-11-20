تمرين سعودي باكستاني مشترك



تاريخ النشر: الإثنين 20 نوفمبر 2017 الرياض (د ب أ) تستعد قوات الأمن الخاصة لتنفيذ التمرين المشترك «شهاب 2» مع مجموعة الخدمات الخاصة بالجيش الباكستاني، وذلك في مدينة الرياض خلال الفترة القادمة. ونقلت الوكالة عن قائد قوات الأمن الخاصة الفريق الركن مفلح بن سليم العتيبي أن «التمرين يهدف إلى تبادل الخبرات العسكرية في مكافحة الإرهاب ورفع مستوى الأداء والكفاءة والجاهزية لدى القوات العسكرية المشاركة من البلدين الشقيقين». وأضافت الوكالة أن التمرين يأتي «ضمن عدة تمارين مختلطة تنفذها قوات الأمن الخاصة مع بعض الدول الشقيقة والصديقة في إطار مكافحة الإرهاب والحروب الجبلية والقتال في المناطق المفتوحة».