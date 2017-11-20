منع هبوط طائرة قادمة من طرابلس تقل نواباً من طبرق

طبرق (د ب أ)

ذكر تقرير إخباري أنه تم منع طائرة تحمل بعض أعضاء مجلس النواب الليبي المنتخب من الهبوط في مطار طبرق شرقي ليبيا، أمس. وذكر موقع «بوابة الوسط» أن سلطات المطار بررت منع هبوط الطائرة بـ»الأسباب الأمنية».

من جهة أخرى، أكد مصدر برلماني أن الطائرة التي تقل أكثر من 30 نائباً عادت مرة أخرى إلى مطار معيتيقة في العاصمة الليبية طرابلس. وقال عضو مجلس النواب الليبي المنتخب أيمن سيف النصر إنه تم منع هبوط الطائرة، التابعة للأمم المتحدة وكانت تقل 29 نائباً وقادمة من العاصمة الليبية طرابلس، رغم تحصلها على جميع الموافقات. ووصف عضو مجلس النواب، أن ما جرى أمر يدعو للاستهجان والاستغراب في هذا التوقيت الحرج.