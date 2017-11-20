اعتراض 300 جزائري حاولوا الهجرة إلى أوروبا

الجزائر (أ ف ب)

اعترضت وحدات حرس السواحل الجزائرية نحو 300 جزائري على متن قوارب في عرض البحر كانوا يحاولون الهجرة نحو أوروبا، بحسب ما أكدت وزارة الدفاع الوطني.

وقالت الوزارة في بيان «في إطار مكافحة الهجرة غير الشرعية، تمكنت وحدات حرس السواحل خلال الفترة الممتدة من الخميس 16 إلى السبت 18 نوفمبر 2017، من توقيف وإنقاذ 286 مواطناً مرشحاً لمحاولة الهجرة غير الشرعية كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع»

وأشار بيان الوزارة إلى «تضاعف محاولات مغادرة التراب الوطني بطرق غير شرعية» مؤكدا أن وحدات حرس السواحل «تبقى يقظة ومجندة باستمرار قصد إحباط هذه المحاولات وتفكيك شبكات المهربين».

وذكرت الصحف أن 200 من هؤلاء تم توقيفهم الجمعة قبالة سواحل مدينة وهران بينما كانوا يحاولون الوصول إلى الضفة الشمالية للبحر المتوسط على متن عدة قوارب.

وبحسب قانون صدر في 2009 فان كل من يحاول مغادرة التراب الجزائري بطريق غير شرعي يعاقب بالسجن ستة اشهر. أما مهربو المهاجرين فيمكن أن تصل عقوبتهم إلى 20 سنة سجنا.