17 قتيلاً بتدافع خلال توزيع مساعدات في المغرب

الرباط (وكالات)

أعلنت وزارة الداخلية المغربية أمس أن 17 شخصاً معظمهم من النساء لاقوا حتفهم وأصيبت 5 أخريات في حادث تدافع بقرية سيدي بولعلام بإقليم الصويرة غرب البلاد على ساحل المحيط الأطلسي أثناء توزيع مساعدات غذائية. ووقع التدافع خلال قيام إحدى الجمعيات المحلية بتوزيع المساعدات بالسوق الأسبوعي للبلدة.

وقالت وزارة الداخلية في بيان «أصدر صاحب الجلالة الملك محمد السادس تعليماته السامية إلى السلطات المختصة لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة من أجل تقديم الدعم والمساعدة الضروريين لعائلات الضحايا وللمصابين». وأضاف البيان أن العاهل المغربي قرر «التكفل شخصياً بلوازم دفن الضحايا ومآتم عزائهم». وأضاف بيان الداخلية أنه «تم فتح تحقيق قضائي تحت إشراف النيابة العامة لمعرفة ظروف وملابسات الحادث وتحديد المسؤوليات».

وأفادت وسائل إعلام محلية أن جمعية خيرية نظمت صباحاً عملية توزيع مساعدات غذائية داخل متجر في هذه المنطقة الريفية. لكن أكثر من 800 شخص تهافتوا معظمهم نساء.