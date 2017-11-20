السيسي يؤكد أهمية تضافر الجهود للقضاء على الإرهاب

القاهرة (وكالات)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس، أهمية تضافر جهود المجتمع الدولي كافة للقضاء على الإرهاب، مشدداً على أهمية تبني استراتيجية فعالة تشمل التعامل مع جميع أبعاد تلك الظاهرة كالتمويل والتسليح والدعم السياسي والأيديولوجي.

وذكر المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي في بيان، أن ذلك جاء خلال لقاء السيسي مع وفد من قيادات الطوائف الإنجيلية من مختلف أنحاء العالم بحثوا خلاله سبل مواجهة الإرهاب وتعزيز الجهود الدولية الرامية لنشر قيم التسامح وقبول الآخر وإرساء دعائم السلام.

وأضاف راضي أن السيسي أكد خلال اللقاء حرص بلاده على إعلاء مبدأ المواطنة وترسيخ ثقافة التعددية وقبول الآخر، مؤكداً أن بلاده ستظل دوماً نموذجاً للتعايش السلمي في ظل ما يمتلكه شعبها من وعي وتاريخ طويل من التسامح والمحبة.

وأوضح أن السيسي نوه بحرص مصر على تعزيز جسور التواصل والتفاهم بين مختلف الأديان والطوائف إيمانا بأهمية الحوار بين كافة شعوب العالم بمختلف مذاهبها وأعراقها.

وقال السفير راضي إن قيادات الطوائف الإنجيلية أعربوا من جانبهم عن تقديرهم لمصر لإرساء دعائم الاستقرار وقيم الاعتدال في منطقة الشرق الأوسط إضافة إلى حرصها على تقديم نموذج للتعايش السلمي بين الديانات.

إلى ذلك، قتل شخص مدني وأصيب آخرون، جراء انفجار عبوة ناسفة وسط مدينة الشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء، شرقي مصر، حسبما أفادت مصادر «سكاي نيوز عربية».

وانفجرت العبوة بجوار مخبز، لتقتل شخصاً عمره 38 عاماً، وتصيب آخرين بشظايا، حسبما أكدت مصادر أمنية.

وتقوم قوات الأمن بتمشيط المنطقة بحثاً عن عبوات ناسفة أخرى.