«الهلال» تشرف على علاج 88 جريحاً يمنياً بالهند

عدن (وام)

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر، غادر عدن 88 جريحاً يمنياً مع مرافقيهم إلى جمهورية الهند لاستكمال علاجهم بإشراف «الهلال الأحمر» الإماراتية في المستشفيات الهندية.

وتتكفل الدولة بعلاج هذه الدفعة من الجرحى اليمنيين بإشراف هيئة الهلال الأحمر الإماراتية، وذلك في إطار الدعم المتواصل الذي تقدمه للأشقاء في اليمن للتخفيف من معاناتهم، والوقوف إلى جانبهم في ظل الظروف الصعبة التي يواجهونها جراء الحرب والانتهاكات المتواصلة التي تشنها الميليشا الحوثية الانقلابية ضدهم.

يذكر أن قيادة الإمارات قد قدمت مكرمات عدة، كان آخرها التكفل بعلاج 1500 من الجرحى اليمنيين في كل من المملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية السودان وجمهورية الهند، مع نفقات مرافقيهم بإشراف هيئة الهلال الأحمر الإماراتية.

كما سيرت الدولة القوافل الطبية والإغاثية دعماً للأشقاء في اليمن، حيث تقدم أنواع الدعم التنموي كافة والإغاثة للشعب اليمني الشقيق.