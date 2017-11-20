ملكة بريطانيا تحتفل بعيد زواجها السبعين

لندن (رويترز)

كشف قصر باكنجهام عن صورة فوتوغرافية جديدة للملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا وزوجها الأمير فيليب أمس الأول احتفالاً بالعيد السبعين لزواجهما.. وتزوجت الأميرة إليزابيث آنذاك بضابط البحرية اللفتنانت فيليب ماونتباتن في كاتدرائية وستمنستر آبي بلندن في 20 نوفمبر 1947 بعد عامين من انتهاء الحرب العالمية الثانية، وحضر حفل الزفاف الباذخ رؤساء دول وأفراد عائلات مالكة من جميع أنحاء العالم.

وتعرض الصورة التي التقطت في أوائل الشهر الجاري الملكة وهي ترتدي الفستان نفسه الذي اختارته لقداس عيد الشكر للاحتفال بالعيد الماسي لزواجها في الكاتدرائية نفسها، التي شهدت مراسم زواجها.

وتضع إليزابيث دبوساً مزخرفاً لونه أصفر ذهبي من «الجعران» والياقوت المنحوت الذي أهداه لها فيليب في 1966.

وفترة زواج الملكة إليزابيث هي الأطول على الإطلاق في العائلة المالكة، حيث ظل الأمير فيليب، المولود في اليونان وينحدر من نسل الملكة فيكتوريا الجدة الكبرى لإليزابيث، إلى جانب زوجته خلال حكمها الممتد منذ 65 عاماً، وهي أطول فترة جلوس على العرش في تاريخ بريطانيا، وكان هو من حمل إليها في عام 1952 خبر وفاة والدها الملك جورج السادس وانتقال العرش إليها.