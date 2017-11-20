جمعية طبية تحذر من أعراض إعياء المرتفعات

نيويورك (رويترز)

حذرت الجمعية الطبية الأميركية في نشرة جديدة موجهة للمسافرين من أن الصعود سريعاً من منطقة منخفضة إلى أخرى مرتفعة يمكن أن يتسبب في الشعور بالصداع والإرهاق والغثيان.. ويؤثر الإعياء الحاد المرتبط بصعود الجبال على أكثر من ربع من يسافرون لارتفاعات تفوق 3500 متر وأكثر من نصف من يسافرون لمناطق يفوق ارتفاعها ستة آلاف متر.

وقالت الدكتورة جيل جين من جامعة نورثويسترن في إيفانستون في ولاية إيلينوي الأميركية التي كتبت النشرة التحذيرية التي نشرت على موقع دورية جاما على الإنترنت «مع اقتراب فصل الشتاء وموسم العطلات فقد حان الوقت للمسافرين لتوخي الحذر عند زيارتهم لمناطق تقع على ارتفاعات كبيرة».

وقالت لرويترز هيلث عبر الهاتف «من المهم الحديث عن العلامات والأعراض والعلاج».

وقالت النشرة الطبية إن أعراض الإعياء الحاد لصعود الجبال قد تشمل الصداع والإرهاق وفقدان الشهية والغثيان والقيء والدوار واضطرابات النوم، وتظهر عادة خلال ما بين ست إلى 12 ساعة من الصعود للمنطقة المرتفعة.