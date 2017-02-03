انخفاض الحرارة اليوم.. وتوقعات بهطول أمطار

هالة الخياط و عائشة الكعبي (أبوظبي)

بدأ أمس، تأثير المنخفض الجوي المتعمق في طبقات الجو العليا الذي صاحبته مساء أمس، كتلة هوائية باردة ومنخفض جوي سطحي، حيث تدنت الرؤية الأفقية على بعض المناطق الداخلية الوسطى والشمالية بسبب الغبار والأتربة المثارة.

وجدد المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل تحذيراته من شدة سرعة الرياح اليوم الجمعة، والتي تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الرمال والأتربة المثارة وتطاير بعض الأجسام أحيانا، وينصح بعدم ارتياد البحر في الخليج العربي وبحر عمان خلال هذه الفترة بسبب اضطرابهما الشديد، كما ينصح بأخذ الحيطة والحذر أثناء هطول الأمطار.

وشهدت الدولة أمس طقساً غائماً جزئياً ومغبراً أحياناً، كانت الرياح نشطة السرعة إلى قوية خاصة على البحر، حيث بلغ ارتفاع الموج إلى 12 قدماً، كما تم إثارة الرمال والأتربة، خاصة على المناطق المكشوفة. وتوقع المركز أن يكون الطقس اليوم غائماً جزئياً بوجه عام، ومغبراً أحيانا، يصبح غائما أحيانا نهاراً على بعض المناطق، مع فرصة هطول بعض الأمطار، ويطرأ انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة. وتكون الرياح اليوم نشطة السرعة، قوية أحيانا خاصة فوق البحر والمناطق المكشوفة، مثيرة للرمال والأتربة، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية أحيانا، والبحر شديد الاضطراب في الخليج العربي ومضطرب الموج في بحر عمان.

أما غداً السبت، فتوقع المركز أن يكون الطقس غائماً جزئياً بوجه عام إلى مغبر وغائم أحيانا على بعض المناطق، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة، خاصة على البحر، وتزداد الرطوبة النسبية خلال ساعات الليل والصباح الباكر على المناطق الداخلية، وقد يتشكل بعض الضباب أو الضباب الخفيف، والبحر يكون مضطرباً في الخليج العربي، وفي بحر عمان.