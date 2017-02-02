أوكرانيا.. مخاوف من التقارب بين أميركا وروسيا

كييف (وكالات)

بدا دونالد ترامب مشغولاً في أسبوعه الأول كرئيس للولايات المتحدة، وفي غضون أيام من تنصيبه بدأ بالفعل في تنفيذ وعوده الانتخابية، ممهداً الطريق أمام إعادة التفاوض على اتفاقية التجارة الحرة، والتعليق المؤقت للهجرة إلى الولايات المتحدة.

وفي يومه الثامن في السلطة، أجرى ترامب محادثته الهاتفية الأولى المباشرة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وشدد الرئيسان خلال محادثتهما على أهمية «استعادة العلاقات الاقتصادية والتجارية المفيدة للبلدين». واتفقا أيضاً على التعاون في قضايا السياسات الخارجية، التي تمس الشرق الأوسط وكوريا الشمالية والصراع في شرق أوكرانيا.

بيد أن الحديث عن التعاون في شرق أوكرانيا زاد من مخاوف أعضاء الحكومة الأوكرانية الذين يخشون من أن دفء العلاقات بين واشنطن وموسكو من شأنه أن يقوض الوضع الاستراتيجي لكييف ويفضي إلى تقليص الدعم الأميركي. وبينما تعيد إدارة ترامب تقييم السياسات الأميركية تجاه روسيا، يتواصل القادة الأوكرانيون مع حلفائهم الآخرين في دول الغرب، ويزيدون من الجهود العسكرية في «دونباس» شرق أوكرانيا، بيد أن هذه الإجراءات قد لا تكون كافية لحماية كييف من تغيير اتجاه الرياح الجيوسياسية.

وتعتبر الولايات المتحدة حليفاً مهماً لأوكرانيا منذ الثورة التي اندلعت في 2014، وبمجرد أن ضمت روسيا شبه جزيرة القرم وبدأت مساندة الاضطرابات في شرق أوكرانيا، فرضت واشنطن، والاتحاد الأوروبي عقوبات اقتصادية على موسكو في المقابل. وقدمت واشنطن أيضاً مساعدات اقتصادية لكييف، بينما ساندت قوات الأمن الأوكرانية بجهود تدريب مشترك، ودعم مادي من دون أسلحة فتاكة.