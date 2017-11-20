«الشارقة للكتاب» تسوِّق «مدينة النشر» في الكويت

الشارقة (الاتحاد)

تركز هيئة الشارقة للكتاب خلال مشاركتها في معرض الكويت الدولي للكتاب، الذي يختتم في 25 نوفمبر الجاري، على الترويج لمدينة الشارقة للنشر، التي افتتحت مؤخراً، وتشكل وجهة للعاملين في قطاع النشر، من مختلف أنحاء العالم.

وحظي جناح الهيئة في المعرض، بزيارة العديد من كبار المسؤولين، تقدمهم معالي الشيخ محمد عبد الله المبارك الصباح، وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الإعلام بالوكالة، الذي أشاد بجهود صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في دعم العمل الثقافي على المستوى العربي والدولي، وتعزيز العلاقات الأخوية بين الإمارات والكويت، وأكد على أهمية تطوير التعاون بين الجانبين من أجل تحقيق مزيد من التميز للثقافة العربية، والتعريف بها في جميع أنحاء العالم.

وقال أحمد العامري، رئيس هيئة الشارقة للكتاب: «تحظى المشاركة في معارض الكتاب الخليجية والعربية بأولوية خاصة لدينا، تماشياً مع رؤية صاحب السمو حاكم الشارقة، في ضرورة توثيق علاقات التعاون والشراكة مع المؤسسات والهيئات المعنية بالثقافة والفنون والنشر في مختلف الدول العربية، من أجل الارتقاء بالثقافة العربية والتعريف بها على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم».

وخلال مشاركتها في المعرض، نظمت الهيئة العديد من اللقاءات والاجتماعات مع الناشرين المشاركين، ومسؤولي المؤسسات الثقافية، والشخصيات الرسمية المعنية بالعمل الثقافي وبصناعة الكتاب، وتناولت هذه اللقاءات بحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين، والمشاركة في الدورة المقبلة من مهرجان الشارقة القرائي للطفل، التي ستقام خلال الفترة من 18 إلى 28 أبريل 2018.

وبادرت هيئة الشارقة للكتاب إلى توزيع العدد الأول من مجلتها الجديدة «الناشر الأسبوعي»، التي تصدر بالتعاون مع مجلة «ببليشرز ويكلي» الأميركية العريقة، على زوار جناحها، إضافة إلى توزيع استمارات المشاركة في جوائز معرض الشارقة الدولي للكتاب، ومعرض الشارقة لرسوم كتب الطفل، ومنحة الترجمة التي تقدمها سنوياً لعشرات الناشرين، وجائزة «ترجمان» للترجمة، الأكبر من نوعها في العالم.