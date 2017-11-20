وفد من إكسبو 2020 يزور «الماجد للثقافة والتراث»



تاريخ النشر: الإثنين 20 نوفمبر 2017 دبي (الاتحاد) بدعوة من جمعة الماجد رئيس مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث زار المركز وفد من إكسبو 2020 ضم د. حياة شمس الدين مستشار أول الشؤون الثقافية، وأ. ماهيتا ألباشا يوريتا، وأ. أحمد العنزي مدير الأنشطة، وكان في استقبالهم كل من د. محمد كامل المدير العام للمركز، وأ. شيخة المطيري رئيس قسم الثقافة الوطنية. وقال المركز في بيان صحفي إن هذه الزيارة تأتي لبحث أوجه التعاون بين المركز وإكسبو 2020، وللاطلاع على مقتنيات المركز وإمكاناته التي يمكن أن تشكل دعماً للجانب الثقافي والتراثي في إكسبو. وشملت جولة الوفد قسم الثقافة الوطنية ثم معرض مسيرة العطاء، وخزانة المخطوطات وقسم المكتبات الخاصة والمعمل الرقمي ومعمل الحفظ والمعالجة والترميم.