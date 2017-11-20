دبا الحصن بطل كأس الاتحاد للصالات

الشارقة (الاتحاد)

تُوج دبا الحصن بلقب كأس الاتحاد لكرة قدم الصالات، ثاني مسابقات الموسم، بفوزه على الظفرة 7 - 6 بركلات الجزاء الترجيحية، في المباراة النهائية مساء أمس، بعد انتهاء الوقتين الرسمي والإضافي بالتعادل 4 - 4 بعد لقاء متكافئ.

ضمت كتيبة الإنجاز الإداري سالم علي سالم، المدير الفني محمد المرزوقي، واللاعبين محمد راشد، عاصم علي هلال، وائل محمد خميس، علي خميس راشد، محمد سعيد محمد، سعيد عبيد علي، عبدالله سيف محمد، عبدالله محمد جاسم، عبدالله سالم علي، المعتز بالله سامي، عبدالله محمد سعيد، سهيل علي أحمد، إبراهيم خادم، حمد محمد عبيد، عبيد محمد عبيد، باسم علي هلال.

وكان مليحة حصل على المركز الثالث والميدالية البرونزية بعد فوزه على شباب الأهلي دبي 6 - 5 بركلات الترجيح، بعد بالتعادل 3 - 3.