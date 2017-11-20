وفد برشلونة يزور «الشارقة الرياضي»

الشارقة (الاتحاد)

استقبل الشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة الرياضي وعبدالعزيز النومان الأمين العام وفداً من مؤسسة برشلونة ضمن أهدف نشر برنامجهم حول العالم «الأخلاق قبل الرياضة» للناشئين، وشهدت الزيارة تنسيقاً شاملاً بين «الشارقة الرياضي» مع برشلونة حول شراكة فاعلة.ورحب الشيخ صقر القاسمي بالوفد وعبر عن سعادته بفتح مجالات التعاون والتنسيق في البرنامج الذي تهدف مؤسسة برشلونة تفعيله مع المجلس وأنديتها المختلفة، وهو مشروع أخلاقي في المقام الأول، يستهدف تعليم النشء القيم الأخلاقية والروح الرياضية من 6 إلى 18 عاماً، وقد يضم إلى 21 عاماً ولمدة تصل إلى 12 أسبوعاً في العام، وتهدف المؤسسة على نشره حول العالم، عبر أندية كبيرة في مناطق وقارات مختلفة، بعد تطبيقه فعلياً في برشلونة على مراحل سنية مختلفة.