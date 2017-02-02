«بنيلوب جيت» تعمّق الانقسامات بين اليمين الفرنسي

باريس (أ ف ب)

أكد مرشح اليمين الفرنسي «فرنسوا فيون»، الذي يواجه فضيحة الوظائف الوهمية التي شغلتها زوجته «بنيلوب»، أنه سيواصل حملته رغم الانقسامات المتزايدة في معسكره مع كشف وسائل الإعلام معلومات جديدة بشكل يومي.

وأججت جملة قالتها «بنيلوب فيون» في لقاء عام 2007 «لم أعمل أبداً مساعدة لزوجي»، وكشفها صحافيون في قناة «فرانس 2» الحكومية أمس، الجدل حول طبيعة الأعمال التي قامت بها.

وفي مقتطفات من المقابلة تم بثها ضمن برنامج «مبعوث خاص» على القناة نفسها، تقول «بنيلوب فيون»: «إنها لم تقم بأي مهام إعلامية» بحسب إيليز لوسيه إحدى المشرفات على إعداد البرنامج.

وتنشر وسائل إعلام أخرى على غرار صحيفة «لوموند» أو موقع «ميديبارت» أيضا معلومات حول عمل «فيون» مستشاراً بعد أن أسس شركة باسم «2 إف» في 2012، قبل انتخابه نائباً عن باريس مباشرة.