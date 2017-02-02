  • الجمعة 06 جمادى الأولى 1438هـ - 03 فبراير 2017م

«بنيلوب جيت» تعمّق الانقسامات بين اليمين الفرنسي
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تاريخ النشر: الجمعة 03 فبراير 2017

باريس (أ ف ب)

أكد مرشح اليمين الفرنسي «فرنسوا فيون»، الذي يواجه فضيحة الوظائف الوهمية التي شغلتها زوجته «بنيلوب»، أنه سيواصل حملته رغم الانقسامات المتزايدة في معسكره مع كشف وسائل الإعلام معلومات جديدة بشكل يومي.

وأججت جملة قالتها «بنيلوب فيون» في لقاء عام 2007 «لم أعمل أبداً مساعدة لزوجي»، وكشفها صحافيون في قناة «فرانس 2» الحكومية أمس، الجدل حول طبيعة الأعمال التي قامت بها.

وفي مقتطفات من المقابلة تم بثها ضمن برنامج «مبعوث خاص» على القناة نفسها، تقول «بنيلوب فيون»: «إنها لم تقم بأي مهام إعلامية» بحسب إيليز لوسيه إحدى المشرفات على إعداد البرنامج.

وتنشر وسائل إعلام أخرى على غرار صحيفة «لوموند» أو موقع «ميديبارت» أيضا معلومات حول عمل «فيون» مستشاراً بعد أن أسس شركة باسم «2 إف» في 2012، قبل انتخابه نائباً عن باريس مباشرة.

وعلق «فيليب غوسلان» أن «الأحداث والوقائع التي تتراكم كل يوم، تثير الشكوك». ويسعى هذا النائب إلى إقناع رئيس بلدية «بوردو» «آلان جوبيه»، الذي خسر في الدور الثاني من الانتخابات التمهيدية لليمين في نوفمبر الماضي بالعودة إلى السباق الرئاسي. ... المزيد
     
 

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