«الصقور» يودع هاشيك

رأس الخيمة (الاتحاد)

ودعت إدارة نادي الإمارات المدرب التشيكي إيفان هاشيك وقدمت الشكر له على جهوده خلال الفترة التي قضاها مع «الصقور»، حضر الحفل محمود حسن الشمسي رئيس مجلس الإدارة، ومحمد إسماعيل العوضي نائب رئيس المجلس، والأعضاء أحمد محمد شملان ومحمد عبد الله الحمادي وخليل إبراهيم الطويل وراشد أحمد بطي الشامسي وأحمد جابر العوضي والمدرب نور الدين العبيدي، وباسم عبدالله الشامسي، مدير الفريق، وعدد من لاعبي الفريق.

وعبر هاشيك عن تقديره لمبادرة النادي وحزنه على الرحيل في ظل التقدير الذي حظي به من المسؤولين والجماهير، وقال إنه يتمنى التوفيق للفريق في المرحلة المقبلة.