صقر القاسمي: العنبري ليس مدرب «طوارئ»

أسامة أحمد(الشارقة)

أكد الشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، دعم عبد العزيز العنبري مدرب الشارقة، مشيراً إلى أن إسناد مهمة تدريب «الملك» إلى كفاءة وطنية، خطوة على الطريق الصحيح، لتحقيق الطموحات، لأن الثقة مفتاح نجاح أبناء النادي، وقال: لا يجب أن يكون العنبري مدرب «طوارئ» أو «مؤقت»، وينبغي على مجلس إدارة نادي الشارقة، منح الجهاز الفني الفرصة كاملة.

ووجه رئيس «الشارقة الرياضي» الشكر إلى مجلس خورفكان، بتولي بدر صالح مهمة تدريب الفريق الأول، وعودة ابن النادي، متمنياً من الجميع في الشارقة وخورفكان، وبقية أندية «الإمارة الباسمة» توفير جميع مقومات النجاح لكوادرنا الوطنية لتحقيق الأهداف التي تعود بالنفع على النادي نفسه وكرة القدم بالشارقة.

وأثنى الشيخ صقر القاسمي، على النتائج الإيجابية لـ «الملك»، بعد إسناد المهمة إلى العنبري، خصوصاً أن الخط البياني للفريق، في تصاعد مستمر، بعد أن دفع الجهاز الفني بالعديد من الوجوه الشابة، والاهتمام الكبير بالفريق من الإدارة وشركة كرة القدم، والتي تعمل بروح الفريق الواحد، حتى يحقق الشارقة الطموحات، والارتقاء بكرة القدم الشرقاوية.

وأشار الشيخ صقر القاسمي إلى أن عودة الشارقة إلى منصات التتويج مرهونة بعمل كبير ومتكامل، مشدداً على دور الجميع، في توفير المناخ الملائم للاعبين والجهازين الإداري والفني، خصوصاً بعد الدمج، والنظرة الثاقبة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في مسألة الدمج الذي يعود بالعديد من المكاسب على الكرة الشرقاوية.