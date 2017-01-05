961.8 ألف مستثمر مقيد في سوق أبوظبي بنهاية 2016

أبوظبي (الاتحاد)

بلغ عدد المستثمرين في سوق أبوظبي للأوراق المالية 961.807 ألف مستثمر بنهاية عام 2016، الذي شهد إصدار 3874 رقم مستثمر جديداً، منهم 3348 رقماً للمستثمرين الأفراد و526 رقماً للمؤسسات، بحسب التقرير الصادر أمس حول أداء سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال 2016.

وقال التقرير، إن عدد المستثمرين الإماراتيين بلغ 1710 خلال عام 2016، فيما سجلت أرقام المستثمرين الخليجيين 245 ونحو 830 من الجنسيات العربية و1089 رقم مستثمر من الجنسيات الأخرى.

وشهد عام 2016 إصدار 526 رقم مستثمر لمؤسسات، منها 420 رقماً لمؤسسات أجنبية؛ وبذلك يصل عدد المؤسسات الاستثمارية الأجنبية الحاصلة على رقم مستثمر في سوق أبوظبي منذ إنشائه وحتى نهاية 2016 إلى نحو 5200 مؤسسة أجنبية، أي ما نسبته 72% من المؤسسات الاستثمارية المقيدة في السوق، والتي تبلغ نحو 7200 مؤسسة.

وأفاد التقرير بأن مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية أنهى عام 2016 على ارتفاع بنسبة 5.55%، أي بما يعادل 239 نقطة، مغلقاً عند 4546 نقطة مقارنة بإغلاقه نهاية عام 2015 عند مستوى 4307 نقطة، فيما كان مؤشر السوق قد سجل أعلى مستوى له عند 4637 نقطة في الربع الثاني من عام 2016.