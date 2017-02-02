«داعش» يبتر أيادي طفلين ويعري 3 آخرين



تاريخ النشر: الجمعة 03 فبراير 2017 بغداد (الاتحاد، وكالات) أكدت مصادر من داخل مدينة الموصل أن قيادات «دواعش» فرضت أوامر بتدريب مجموعة من الأطفال على القتال في المعسكرات بحي نابلس بالجانب الأيمن لمحافظة نينوى، مضيفة أن التنظيم الإرهابي أقدم على تنفيذ جريمة بشعة ممثلة بقطع أيادي طفلين لأنهما امتنعا عن تنفيذ أوامر بإعدام شخصين أمام عوائلهما. وأوضحت المصادر أن الضحيتين اللذين تم معاقبتهما تتراوح أعمارهما بين 10و 12 سنة بعد رفضهما تنفيذ الإعدام رمياً بالرصاص بحق رجلين من أهالي الموصل بعد أن حكمت عليهما العصابات الإرهابية بالإعدام. وفي جريمة أخرى بحق الطفولة، عاقب «داعش» 3 أطفال بتجريدهم من ثيابهم لأكثر من ساعة بسبب ارتدائهم قمصان أندية أوروبية أثناء ممارستهم الرياضة غرب الموصل. وأبلغ مصدر محلي في محافظة نينوى موقع «السومرية نيوز» العراقي أمس، أن عناصر من التنظيم الإرهابي ضبطت 3 أطفال صغار كانوا يلعبون في ساحة صغيرة خلف منازل سكنية بمنطقة باب الطوب غرب الموصل، مبيناً أن المتشددين جردوا الأطفال من أغلب ملابسهم وسط أجواء باردة لأكثر من ساعة عقاباً على ارتداء قمصان أندية رياضية أوروبية. ويحرم التنظيم الإرهابي ويجرم الأنشطة الرياضية ويمنع ارتداء قمصان الأندية.