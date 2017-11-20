المغرب يعتذر عن استضافة الأولمبياد العربي للشطرنج

دبي (الاتحاد)

قرر الاتحاد العربي للشطرنج تأجيل الأولمبياد العربي الثاني الذي كان مقرراً إقامته في مدينة أغادير المغربية ويدرس الاتحاد العربي حالياً عرض إمكانية الاستضافة على المرشح الثاني لتنظيم الحدث، وهو الاتحاد الملكي الأردني، حيث من المنتظر أن يخاطب الاتحاد العربي نظيره الأردني لتحديد موقفه من الاستضافة من عدمه على أن يكون المرشح الثالث الإمارات، ومن المتوقع أن يتم الاتفاق بين الاتحادين الأردني والإماراتي على تقسيم الأولمبياد بحيث تستضيف الأردن بطولات المراحل السنية والإمارات بطولات الكبار.

وتسبب القرار في تكبد الاتحادات الوطنية خسائر كبيرة فيما يتعلق بحجز الطيران والفنادق، بعد إلغاء البطولة واضطر عدد كبير من أولياء الأمور إلى إلغاء حجز الطيران قبل 24 ساعة من السفر، بالإضافة إلى ترتيبات العائلات بالحصول على إجازات لمرافقة أولادهم الصغار وتكبد اتحاد الشطرنج ما يزيد على 25 ألف درهم نتيجة إلغاء حجوزات الطيران للوفد بجانب الأندية الشطرنجية في الدولة بجانب أن عدداً من اللاعبين العرب والإداريين والمدربين وصلوا بالفعل للمغرب وفوجئوا بتأجيل الحدث.

وكان من المنتظر أن يعقد على هامش الأولمبياد اجتماع المكتب التنفيذي والجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد للاتحاد العربي والمرشح على منصب الرئاسة الشيخ سعود بن عبدالعزيز المعلا رئيس نادي الشارقة الثقافي للشطرنج في مواجهة هشام الجندي رئيس الاتحاد المصري.